ОРЕАНДА-НОВОСТИ В саду "Эрмитаж" пройдёт благотворительный концерт "Настроение — лето". Он станет одним из самых крупных благотворительных мероприятий на открытом воздухе в этом сезоне.



На сцену выйдут известные исполнители и актеры: Алексей Кортнев, Максим Виторган, группы «Несчастный случай», «Би-2», «Живой звук» (актрисы МХТ имени А.П. Чехова Марина Брусникина, Кристина Бабушкина, Алёна Хованская и Ольга Литвинова) с оркестром. Коллектив «Ки? Туа!» представит китч-микс по-французски и исполнит парижские хиты разных времен. Антон Лаврентьев выступит с группой, Александр Петров, главный герой блокбастера «Притяжение», прочтет стихотворения под музыкальное сопровождение коллектива Ocean Jet.



Средства, собранные во время концерта, будут переданы в фонд для реализации программ, которые помогут ребятам из различных учреждений найти свое дело в будущем.