ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сад «Эрмитаж» приглашает горожан 22 и 23 июля на Большой фестиваль Италии. Гости познакомятся с богатейшей культурой одной из самых посещаемых туристами стран и её яркой историей.



На главной сцене итальянские артисты представят музыкальную и танцевальную театрализованную программу. Для посетителей с детьми пройдут творческие мастер-классы. На маркете, оформленном в национальном стиле, можно будет приобрести натуральную косметику, украшения и продукты из Италии. Также в саду организуют настоящий аутлет с товарами по специальным ценам и фуд-корт с итальянскими ресторанами.



Кроме того, участники фестиваля смогут взять уроки итальянского, принять участие в кулинарных мастер-классах и киберфутбольных матчах, а также побывать на кинопоказах.