ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В кинотеатре «Звезда» с 13 по 19 июля будут показывать киноверсии спектаклей. В программе - постановки британских театров. Единственным российским спектаклем станет «Богема: Курентзис» Пермского театра оперы и балета и оперного театра Festspielhaus в Баден-Бадене.

Зрители увидят картину «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», главную роль в котором исполнил Дэниел Рэдклифф, и «Одержимость» с Джудом Лоу.

Также состоятся показы новой трактовки классической комедии Уильяма Шекспира в постановке Королевского национального театра «NT: Двенадцатая ночь», знаменитой пьесы Эдварда Олби в новой постановке Джеймса Макдональда с участием Имелды Стонтон, Люка Трэдуэя и Имоджен Путс «Кто боится Вирджинии Вульф?».

Зрителей ждут два фильма-выставки — «Микеланджело: любовь и смерть» и «Ренуар — неизвестный художник». Они расскажут о жизни и творчестве этих художников.