ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весенняя высадка цветов, ягод и многолетних трав начнётся в «Зарядье» в мае. Всего в парке появится более 120 видов многолетних растений, среди которых майский ландыш, цветок под названием «кошачья лапка», сибирские ирисы.

Как отметили в пресс-службе АО «Мосинжпроект», управляющей компании по строительству парка «Зарядье», все растения подобраны с учётом естественных условий четырёх природно-ландшафтных зон парка — это северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно.

Например, в зоне северного ландшафта высадят три вида осоки (волосовидную, головчатую и болотную), арктическую малину — княженику. Там же появятся цветы дернистой камнеломки, дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире.

В природной зоне «Лес» планируют посадить майские ландыши. Там также появятся душистые фиалки, лесная герань и голубые первоцветы под названием «пролеска сибирская». В хвойной части леса будут расти дикие цветы: кошачья лапка (их соцветия напоминают след лапы кошки), персиколистный колокольчик и весенние примулы. В прибрежной части леса, граничащей с водоёмами, высадят сибирские ирисы. А в самих водоёмах парка «Зарядье» появятся водные многолетние растения: белоснежные кувшинки, жёлтые кубышки, болотный аир, осока и рогоз.

Для зоны «Заливные луга» подобраны разнообразные травы и дикие злаки, среди которых луговые овсяница и лисохвост, молиния голубая и вейник остроцветковый. Из цветов здесь посадят два вида колокольчиков (раскидистый и скученный), два вида клевера (ползучий и остроцветковый), а также три вида васильков (луговой, фригийский и шероховатый).

В природной зоне «Степь» хотят высадить лён, русские васильки, дубравный шалфей, тонколистный пион и тюльпан Биберштейна.

Весенняя высадка крупных лиственных деревьев и кустарников начнётся в «Зарядье» в апреле. К уже высаженным ранее 250 соснам, елям и берёзам добавится ещё 400 деревьев. Это дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клёны и черёмуха.

Завершить создание основного зелёного массива парка планируют к августу этого года. В «Зарядье» будут расти более 600 деревьев и свыше восьми тысяч кустарников.

Ландшафтный парк «Зарядье» возводят на месте снесённой гостиницы «Россия». Четыре природно-ландшафтные зоны, характерные для страны, террасами спустятся от улицы Варварки к Москве-реке. По подсчётам специалистов, парк будут посещать до 12 миллионов человек в год.

«Зарядье» соединит пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор.