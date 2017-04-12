ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском зоопарке появился на свет телёнок редкой чёрной антилопы. Этот вид занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и находится на грани исчезновения. Увидеть маленькую чёрную антилопу на открытом выгуле на новой территории зоопарка можно уже сейчас при условии тёплой погоды.

«Антилопа появилась на свет ещё в марте, — сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. — При рождении она весила 13 килограммов, сейчас уже 19».

Детёныши чёрных антилоп, несмотря на название, рождаются ярко-рыжего цвета. К первому году жизни шерсть у них становится тёмно-каштановой. Самки сохраняют этот окрас на всю жизнь, а шерсть у самцов с возрастом приобретает иссиня-чёрный цвет. Малышка с мамой живут отдельно от своих сородичей в загоне внутри павильона «Африканские животные» на новой территории. Помещение даже временно закрыли для посещений, чтобы самка не волновалась — от стресса у неё может пропасть молоко. Мама-антилопа кормит телёнка каждые три-четыре часа. Пока большую часть времени детёныш лежит, затаившись в укромном уголке загона. Но в тёплую погоду маленькую антилопу выпускают на территорию, и она охотно гуляет.

Всего в Московском зоопарке насчитывается девять чёрных антилоп, шесть из которых родились здесь же. Кстати, старшая сестра новорождённой появилась на свет в 2016 году.

«Чёрных антилоп редко можно увидеть в зоопарках. Это сложный для содержания вид, которому необходимо не только правильно подобранное питание, но и большое разнообразие окружающей среды. Московский зоопарк — единственный в России, который содержит чёрных антилоп. Но в этом году ситуация может измениться. Мы планируем передать двух взрослых особей в Геленджик и двух — в Сингапур», — рассказали в пресс-службе.

В природе эти животные обитают в юго-восточной части Африки. Чёрные антилопы живут стадами, детёныши находятся под строгим присмотром старших самок. Они бдительно охраняют малышей, могут вступить в схватку со львом и даже выйти из сражения победителями.