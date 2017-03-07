В столице 7 и 8 марта медиафасады превратят в праздничные открытки
07.03.2017, 07:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Два дня, 7 и 8 марта, медиафасады на Новом Арбате будут транслировать праздничные ролики. Впервые с Международным женским днём москвичек поздравят с новых экранов. Они недавно появились на «Доме книги», а также на здании № 28. Здесь «распустятся» тюльпаны, розы, фиалки, маки и анютины глазки. Кроме того, весенние ролики традиционно покажут на медиафасадах домов-книжек, расположенных на противоположной стороне Нового Арбата.
Как пояснили в комплексе городского хозяйства, первые поздравления с праздником включат на медиафасадах вечером во вторник, 7 марта. «Композиции из различных цветов — тюльпанов, роз, фиалок, маков и анютиных глазок — появятся на экранах. Здесь же расположится надпись “С праздником 8 Марта!”», — добавили в пресс-службе.
Ролики выполнят в розовых, фиолетовых, красных и золотистых оттенках. Золотую цифру 8 украсят бутоны роз.
В комплексе городского хозяйства добавили, что 22 здания в центре получат праздничную динамическую подсветку. В цветовой гамме будут преобладать жёлтые, зелёные и фиолетовые оттенки. Их выбрали под цвет самых популярных весенних цветов — тюльпанов.
«Праздничная подсветка традиционно будет включена на трёх улицах в центре: Новом Арбате, Тверской и проспекте Мира», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, по всему городу уже размещено около 400 праздничных тематических плакатов. На них изображены цветы и бабочки, а также надпись «С праздником 8 Марта!».
Как пояснили в комплексе городского хозяйства, первые поздравления с праздником включат на медиафасадах вечером во вторник, 7 марта. «Композиции из различных цветов — тюльпанов, роз, фиалок, маков и анютиных глазок — появятся на экранах. Здесь же расположится надпись “С праздником 8 Марта!”», — добавили в пресс-службе.
Ролики выполнят в розовых, фиолетовых, красных и золотистых оттенках. Золотую цифру 8 украсят бутоны роз.
В комплексе городского хозяйства добавили, что 22 здания в центре получат праздничную динамическую подсветку. В цветовой гамме будут преобладать жёлтые, зелёные и фиолетовые оттенки. Их выбрали под цвет самых популярных весенних цветов — тюльпанов.
«Праздничная подсветка традиционно будет включена на трёх улицах в центре: Новом Арбате, Тверской и проспекте Мира», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, по всему городу уже размещено около 400 праздничных тематических плакатов. На них изображены цветы и бабочки, а также надпись «С праздником 8 Марта!».