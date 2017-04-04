ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подготовительные работы к благоустройству по программе «Моя улица» помогли столичным археологам найти десятки личных предметов москвичей, а также остатки сооружений городской инфраструктуры. Их возраст насчитывает от 100 до 500 лет. Все находки были обнаружены на Бульварном кольце при подготовке траншей для будущей прокладки коммуникаций.

«Находки в районе Бульварного кольца представлены как сохранившимися фрагментами сооружений – дренажных систем, трамвайных путей, так и утилитарными, мелкими бытовыми предметами», - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На Страстном бульваре были найдены остатки бревенчатой мостовой XVIII века. Это продольные балки или лаги, которые укладывали в основание деревянного мощения.

На Петровском бульваре был найден клад XVIII века из 12 медных монет. Как отмечают археологи, клад похож на тот, что в прошлом году обнаружили в Вознесенском переулке. Монеты были в кошельке или мешке, который не сохранился. Сумма найдена небольшая.

«Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты. Такие медяки были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I», - рассказали в Мосгорнаследии.

На Покровском бульваре археологи обнаружили фрагменты двух каменных надгробий, которым почти 500 лет. Примечательно, что это две белые плиты XVI века без каких-либо указаний на то, кто был похоронен под ними. Лишь на одной из плит прорезан рисунок: предположительно, крест на горе Голгофа.