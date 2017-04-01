ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 апреля в Светлановском зале московского Международного дома музыки пройдёт церемония награждения лауреатов II Международного конкурса молодых пианистов имени Владимира Крайнева.

Мероприятие проходит в Москве с 27 марта по 1 апреля. Участниками конкурса являются 122 музыканта из Японии, Израиля, Китая, России, Южной Кореи, Армении, Австралии, Канады, Украины и других стран. В конкурсе будет два победителя в двух возрастных категориях - старшей (от 13 до 18 лет) и младшей (до 13 лет). .

До финала допущено по пять участников в каждой возрастной категории. Финалистами II Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева стали:

Младшая группа: Наталья Хорохорова (Россия), Александра Довгань (Россия), Зан Хын Цой (КНДР), Тинхун Ляо (Китай), Такума Онодера (Япония).

Старшая группа: Александр Ключко (Россия), Тимофей Владимиров (Россия), Елизавета Ключерёва (Россия), Шуан Хён Ли (Австралия), Дмитрий Юдин (Россия).

В жюри конкурса вошли Александр Романовский (председатель), Михаил Хохлов, Борис Бехтерев, Александр Мутузкин, Владимир Овчинников, Рена Шерешевская, Игорь Четуев, Лилия Зильберштейн, Станислав Юденич и Томас Яксич Бекдорф.

Московский международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева в 2017 году проводится второй раз. Инициаторами и вдохновителями музыкального состязания стали вдова пианиста, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и дирижёр Владимир Спиваков, которого с Крайневым связывала большая многолетняя дружба.