ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В субботу, 22 апреля, в Москве отметят Международный день Земли. В природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» на севере Москвы можно будет создать виртуальные экограффити и увидеть парад ростовых кукол в сопровождении духового оркестра, музыканты которого будут передвигаться на роликах. В саду «Эрмитаж» и Измайловском парке посетителей научат делать гербарий и скворечники.

Как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города, мероприятия, посвящённые Дню Земли, помогут в игровой форме донести до детей и взрослых идеи экологического просвещения.

Праздник у прудов в «Покровском-Стрешневе» пройдёт в субботу с 12:00 до 15:00. Ожидается, что его посетят до двух тысяч человек.

«Природно-исторический парк “Покровское-Стрешнево” включает лесной массив, пруды и большое поле, где удобно проводить массовые мероприятия без ущерба для природного слоя земли, — сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. — Это уникальная территория. Сюда со всей Москвы и из других городов специально приезжают для того, чтобы набрать чистейшую воду из родника “Царевна Лебедь”, к тому же здесь можно встретить птиц и зверей, которые занесены в Красную книгу Москвы».

Гости праздника создадут виртуальные граффити на экологическую тематику. Под тентом установят интерактивный экран, где можно будет рисовать инфракрасными лучами с помощью специального баллончика.

Особый пункт программы - парад ростовых кукол высотой почти два метра. 15 аниматоров в костюмах Яблока, Петрушки, Чижика, Кролика и других будут маршировать в сопровождении духового оркестра, музыканты которого будут передвигаться на роликах. Парад продлится полчаса - с 13:30 до 14:00.

Для детей и их родителей пройдут мастер-классы по созданию различных арт-объектов из вторсырья: картона, веток, пластиковых бутылок и стаканчиков и даже отработанных бочек. Удавшиеся конструкции установят на территории парка.

Любители познавать окружающий мир в движении смогут принять участие в фотоквесте. Они должны будут найти спрятанные на территории парка фотографии животных, включенных в Красную книгу Москвы, определить их среду обитания. Во время квеста участники увидят и сделают снимки обитателей парка «Покровское-Стрешнево» — белок и бобров.

Здесь любой желающий сможет принять участие в экологическом субботнике. Лопаты, грабли, мешки и перчатки выдадут на месте. В программе — высадка 20 берез и более сотни цветов — бархатцев. Самым активным участникам субботника вручат скворечники авторской работы.

Детей в День Земли ждёт городок аттракционов. Профессиональные визажисты сделают малышам аквагрим на основе экологически чистых материалов. Желающие смогут попробовать кислородные коктейли. Детям также предложат послушать экологические лекции и поучаствовать в мастер-классах.