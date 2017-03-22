ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт «Здравствуйте, мои дорогие зрители!» посвящён празднованию 80-летия со дня рождения актёра и музыканта Владимира Высоцкого. Он состоится 25 марта на площадке Московского культурного форума.

Гости услышат известные стихотворения и песни Высоцкого. Перед зрителями выступят заслуженный артист России Дмитрий Харатьян, музыканты рок-группы «Ва-Банкъ», артисты Московского экспериментального театра МГИК и Мастерской Н.Л. Скорика. А ведущим станет сын актёра и поэта Никита Высоцкий.

Советский актёр и музыкант Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. В 1956 году он поступил на актёрское отделение в Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А.П. Чехова. Его театральным дебютом стала роль Порфирия Петровича в «Преступлении и наказании» Достоевского. Первые песни музыканта появились в 1960 году, а в 1968 году вышла первая гибкая пластинка с песнями Высоцкого из кинофильма «Вертикаль».