ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На северо-востоке Москвы благоустраивают парк под названием «Сад будущего», который объединит XVIII век и современность. Зелёная природная зона расположена на месте бывшей усадьбы Леоново, которая сгорела в начале прошлого века. Несмотря на то что главный дом усадьбы был утрачен, на территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка старинного парка. Однако дорожки и спуск к воде усадебного пруда находятся в неудовлетворительном состоянии. Остальное пространство парка заросло и долгое время не получало необходимого ухода. Сейчас благоустройство ведётся на зелёной территории площадью более 20 гектаров.

Историческую липовую аллею дополнят молодыми деревьями, в их тени появится вымощенная дорожка. Кроме того, в парке разобьют партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Все эти элементы благоустройства будут соответствовать парковой культуре XVIII–XIX веков. Однако в обновлённом «Саду будущего» появятся и современные объекты — это деревянная беседка с подвесными креслами-коконами, зона коворкинга, спортивная площадка с тренажерами, оснащёнными QR-кодами, а также детская площадка с музыкальными инструментами. Все новые зоны отдыха органично вольются в пространство парка и не нарушат его историческую планировку. Посетить обновлённый парк горожане смогут в сентябре.

«Во время разработки проекта благоустройства “Сада будущего” особое внимание было уделено историческому значению парка, — рассказали в Департаменте капитального ремонта города Москвы. — К сожалению, главный дом усадьбы Леоново и другие строения не сохранились до наших дней, но остались композиционные основы исторического регулярного парка, например фрагменты липовой аллеи. Эти и другие элементы мы восстанавливаем по историческим картам XVIII–XIX века».

На территории парка уже демонтировали старое тротуарное покрытие и бортовой камень, сейчас строители прокладывают инженерные сети, обустраивают основания дорожно-тропиночной сети и высаживают газон. Площадь мощения дорожек и аллеи парка составит более 20 тысяч квадратных метров. Также в парке отремонтируют экотропу протяжённостью 100 метров, которая ведёт через овраг — там уложат новый деревянный настил. Кроме того, в «Саду будущего» дополнительно высадят 165 деревьев, более шести тысяч кустарников, разобьют около 1800 квадратных метров цветников и высадят порядка160 тысяч квадратных метров газонов. Также в парке появятся навигационные стелы, пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе, а также павильон администрации. Вдоль аллей установят более 320 фонарей.

Парк «Сад будущего» расположен в районе Ростокино на северо-востоке столицы вблизи станции метро «Ботанический сад», между 1-й Леоновской улицей, улицей Вильгельма, рекой Яуза. Парк находится на месте бывшей усадьбы Леоново, которая ведёт свою историю с XVIII века.