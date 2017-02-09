В театре им. Сац представят премьеру оперы "Ноев ковчег"
09.02.2017, 14:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 февраля 2017 года на Малой сцене театра им. Сац состотся премьера оперы Бенджамина Бриттена «Ноев ковчег».
Либретто Бенджамина Бриттена. Перевод Алексея Парина;
Исполняется с разрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited;
Музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей МИХЕЕВ;
Режиссёры и художники-постановщики – лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария ЛИТВИНОВА, Вячеслав ИГНАТОВ;
Художники по костюмам – Ольга и Елена БЕКРИЦКИЕ;
Хормейстер – Руслан ГЕНЭ;
Художник по свету – Сергей МАРТЫНОВ;
Хореограф – лауреат всероссийского конкурса Нина МАДАН;
Скульптор-бутафор – Андрей ХРЕЩАТЫЙ;
Кукольная анимация – Алина НАТАХИНА, Вероника ФЁДОРОВА;
Видеоинсталляция — Мария СТЕПАНОВА;
Детская оперная студия театра - лауреат международного конкурса Надежда ТВЕРДОХЛЕБОВА (ассистент режиссёров, руководитель студии), лауреат международных конкурсов Елена КАНДЗЮБА (хормейстер), лауреат международных конкурсов Эдуард ПОБЕДИНСКИЙ (концертмейстер).
Творчество крупнейшего композитора-симфониста ХХ века Бенджамина БРИТТЕНА (1913-1976) связано не только с новым расцветом академической музыкальной традиции Великобритании, но и с возрождением жанра английской оперы. Бриттен стал автором крупнейших произведений оперного жанра и, будучи истинным новатором, создал тип камерной оперы.
К специально созданным для детской аудитории произведениям оперного жанра в наследии Бриттена принадлежат оперы «Маленький трубочист, или Давайте делать оперу» и «Ноев ковчег». И если первая партитура относится к довольно распространённому в ХХ столетии опусу, представляющему юным зрителям инструменты симфонического оркестра и принципы оперного искусства, то «Ноев ковчег» (созданный в 1958 году) принадлежит к немногочисленным музыкально-театральным воплощениям библейской темы для детей.
Опера основана на знаменитой библейской притче из «Книги Бытия» о Великом потопе, о гибели и возрождении жизни на Земле. Либретто базируется на текстах Честерского средневекового миракля XVI века по мотивам ветхозаветной истории о Ноевом ковчеге. Миракли (от латинского слова miraclium – «чудо») – средневековый жанр театрализованного представления, основанного на сюжетах из жизни святых или из Священного писания. Наиболее древние английские рукописи, сохранившие тексты мираклей, относятся к XVI веку. В одной из подобных рукописей, известной как Честерский цикл, содержится миракль о Всемирном потопе – на этот текст и опирался Бриттен, создавая оперу. Как и во всех английских мираклях, библейские персонажи изображаются здесь как живые люди, близкие и понятные современникам. Так, Ной мало отличается от английского горожанина XVI века, вынужденного терпеть сварливую жену - она откровенно насмехается над его планами строительства ковчега, в то время как сыновья Ноя помогают ему. В то же время Ной выглядит опытным корабельщиком, со знанием дела прилаживающим бушприт, грот-мачту и снасти, чтобы «поднять паруса с отливом»… И общая фабула сюжета отвечает библейской истории. Видя греховность рода человеческого, Бог решил в наказание уничтожить его и спасти лишь праведного человека Ноя и его семью. Бог велел Ною построить Ковчег и взять на его борт животных – «каждой твари по паре».
Задумывая детскую оперу, композитор предполагал, что дети будут не только в зрительном зале – он предусмотрел участие детей в исполнении произведения. Взрослым певцам поручены роли Господа Бога, Ноя и его супруги, в то время как роли детей героя, а также роли животных, которым суждено обрести спасение в ковчеге, рассчитаны на юных исполнителей.
Премьера оперы состоялась 18 июня 1958 года в церкви Орфорд (графство Суффолк) в рамках Альдебургского фестиваля. Очень быстро опера стала любимой детской постановкой в церквях. Первой «светской» постановкой оперы можно считать её исполнение на телевидении 22 июня 1964 года, а премьера на радио последовала 30 ноября того же года. Сегодня «Ноев ковчег» Бриттена считается одним из ключевых произведений для детей в оперном жанре и ставится на сценах крупнейших театров мира.
Театр имени Наталии Сац предлагает свою версию этого оперного шедевра. К персонажам оперы добавлены Адам и Ева, Каин и Авель, наверняка самый непосредственный отклик у детей вызовет стремящийся попасть в ковчег великан Ог... Привлекая новых действующих лиц, режиссёры спектакля Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов стремились подчеркнуть эпический характер оперы.
«За время работы над спектаклем мы изучили огромное количество материалов о всемирном потопе», - рассказывают постановщики, - «Открытия, сделанные нами, нашли отражение в спектакле. У нас это рассказ не про веселый круиз с животными, как в некоторых современных интерпретациях для детей. Это история о тяжком труде, силе и сплоченности семьи, которой удалось пронести свет через гибель всего мира. Им удалось возродить мир заново. В нашем спектакле мы используем кукол, анимацию и элементы теневого театра на огромном экране, добавляем танцевальные эпизоды… У нас на сцене вообще будет много необычного, как и должно быть в детском спектакле».
Либретто Бенджамина Бриттена. Перевод Алексея Парина;
Исполняется с разрешения Boosey & Hawkes Music Publishers Limited;
Музыкальный руководитель и дирижёр – Сергей МИХЕЕВ;
Режиссёры и художники-постановщики – лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария ЛИТВИНОВА, Вячеслав ИГНАТОВ;
Художники по костюмам – Ольга и Елена БЕКРИЦКИЕ;
Хормейстер – Руслан ГЕНЭ;
Художник по свету – Сергей МАРТЫНОВ;
Хореограф – лауреат всероссийского конкурса Нина МАДАН;
Скульптор-бутафор – Андрей ХРЕЩАТЫЙ;
Кукольная анимация – Алина НАТАХИНА, Вероника ФЁДОРОВА;
Видеоинсталляция — Мария СТЕПАНОВА;
Детская оперная студия театра - лауреат международного конкурса Надежда ТВЕРДОХЛЕБОВА (ассистент режиссёров, руководитель студии), лауреат международных конкурсов Елена КАНДЗЮБА (хормейстер), лауреат международных конкурсов Эдуард ПОБЕДИНСКИЙ (концертмейстер).
Творчество крупнейшего композитора-симфониста ХХ века Бенджамина БРИТТЕНА (1913-1976) связано не только с новым расцветом академической музыкальной традиции Великобритании, но и с возрождением жанра английской оперы. Бриттен стал автором крупнейших произведений оперного жанра и, будучи истинным новатором, создал тип камерной оперы.
К специально созданным для детской аудитории произведениям оперного жанра в наследии Бриттена принадлежат оперы «Маленький трубочист, или Давайте делать оперу» и «Ноев ковчег». И если первая партитура относится к довольно распространённому в ХХ столетии опусу, представляющему юным зрителям инструменты симфонического оркестра и принципы оперного искусства, то «Ноев ковчег» (созданный в 1958 году) принадлежит к немногочисленным музыкально-театральным воплощениям библейской темы для детей.
Опера основана на знаменитой библейской притче из «Книги Бытия» о Великом потопе, о гибели и возрождении жизни на Земле. Либретто базируется на текстах Честерского средневекового миракля XVI века по мотивам ветхозаветной истории о Ноевом ковчеге. Миракли (от латинского слова miraclium – «чудо») – средневековый жанр театрализованного представления, основанного на сюжетах из жизни святых или из Священного писания. Наиболее древние английские рукописи, сохранившие тексты мираклей, относятся к XVI веку. В одной из подобных рукописей, известной как Честерский цикл, содержится миракль о Всемирном потопе – на этот текст и опирался Бриттен, создавая оперу. Как и во всех английских мираклях, библейские персонажи изображаются здесь как живые люди, близкие и понятные современникам. Так, Ной мало отличается от английского горожанина XVI века, вынужденного терпеть сварливую жену - она откровенно насмехается над его планами строительства ковчега, в то время как сыновья Ноя помогают ему. В то же время Ной выглядит опытным корабельщиком, со знанием дела прилаживающим бушприт, грот-мачту и снасти, чтобы «поднять паруса с отливом»… И общая фабула сюжета отвечает библейской истории. Видя греховность рода человеческого, Бог решил в наказание уничтожить его и спасти лишь праведного человека Ноя и его семью. Бог велел Ною построить Ковчег и взять на его борт животных – «каждой твари по паре».
Задумывая детскую оперу, композитор предполагал, что дети будут не только в зрительном зале – он предусмотрел участие детей в исполнении произведения. Взрослым певцам поручены роли Господа Бога, Ноя и его супруги, в то время как роли детей героя, а также роли животных, которым суждено обрести спасение в ковчеге, рассчитаны на юных исполнителей.
Премьера оперы состоялась 18 июня 1958 года в церкви Орфорд (графство Суффолк) в рамках Альдебургского фестиваля. Очень быстро опера стала любимой детской постановкой в церквях. Первой «светской» постановкой оперы можно считать её исполнение на телевидении 22 июня 1964 года, а премьера на радио последовала 30 ноября того же года. Сегодня «Ноев ковчег» Бриттена считается одним из ключевых произведений для детей в оперном жанре и ставится на сценах крупнейших театров мира.
Театр имени Наталии Сац предлагает свою версию этого оперного шедевра. К персонажам оперы добавлены Адам и Ева, Каин и Авель, наверняка самый непосредственный отклик у детей вызовет стремящийся попасть в ковчег великан Ог... Привлекая новых действующих лиц, режиссёры спектакля Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов стремились подчеркнуть эпический характер оперы.
«За время работы над спектаклем мы изучили огромное количество материалов о всемирном потопе», - рассказывают постановщики, - «Открытия, сделанные нами, нашли отражение в спектакле. У нас это рассказ не про веселый круиз с животными, как в некоторых современных интерпретациях для детей. Это история о тяжком труде, силе и сплоченности семьи, которой удалось пронести свет через гибель всего мира. Им удалось возродить мир заново. В нашем спектакле мы используем кукол, анимацию и элементы теневого театра на огромном экране, добавляем танцевальные эпизоды… У нас на сцене вообще будет много необычного, как и должно быть в детском спектакле».