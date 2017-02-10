Вечер музыки Рахманинова пройдёт в Московской Консерватории
10.02.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 февраля 2017 года, в среду в 19.00 в Большом зале Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского состоится вечер фортепианной музыки.
Исполнители: Ирина ПЛОТНИКОВА, Сергей ГЛАВАТСКИХ, Сергей КУДРЯКОВ, Максим ФИЛИППОВ
В программе: РАХМАНИНОВ
- Прелюдии, соч. 23, 32
- Соната № 1 ре минор, соч. 28
- Вариации на тему Корелли, соч. 42
- Этюд-картина, соч. 39 № 5
- Музыкальный момент, соч. 16 № 4
- Серенада, соч. 3
- Вокализ, соч. 34 № 14 (транскрипция Т. Шигеты)
Композитор сильного, яркого и самобытного дарования, гениальный пианист, не имеющий себе равных среди современников, выдающийся дирижёр - «божество в трёх лицах», как выразился о Рахманинове один из критиков. «Когда слушаешь его Трио или Второй концерт, или Виолончельную сонату, или «Франческу», или другое, лучшее, — писал Энгель, — думаешь: вот кто рождён писать! Бросить всё и писать!».
Творческое наследие Рахманинова необъятно и многогранно: фортепианная музыка занимает в нем особое место. Для своего любимого инструмента он написал великолепные сочинения: 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 4 концерта для фортепиано с оркестром, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром и другие.
22 февраля на исторической сцене Большого зала консерватории пройдет вечер фортепианной музыки: для слушателей прозвучат избранные произведения Рахманинова. На сцену выйдут лучшие из лучших - заслуженная артистка России, профессор Ирина Плотникова, лауреат международных конкурсов, профессор Максим Филиппов, лауреат международных конкурсов, доцент Сергей Главатских и лауреат международных конкурсов, доцент Сергей Кудряков.
Исполнители: Ирина ПЛОТНИКОВА, Сергей ГЛАВАТСКИХ, Сергей КУДРЯКОВ, Максим ФИЛИППОВ
В программе: РАХМАНИНОВ
- Прелюдии, соч. 23, 32
- Соната № 1 ре минор, соч. 28
- Вариации на тему Корелли, соч. 42
- Этюд-картина, соч. 39 № 5
- Музыкальный момент, соч. 16 № 4
- Серенада, соч. 3
- Вокализ, соч. 34 № 14 (транскрипция Т. Шигеты)
Композитор сильного, яркого и самобытного дарования, гениальный пианист, не имеющий себе равных среди современников, выдающийся дирижёр - «божество в трёх лицах», как выразился о Рахманинове один из критиков. «Когда слушаешь его Трио или Второй концерт, или Виолончельную сонату, или «Франческу», или другое, лучшее, — писал Энгель, — думаешь: вот кто рождён писать! Бросить всё и писать!».
Творческое наследие Рахманинова необъятно и многогранно: фортепианная музыка занимает в нем особое место. Для своего любимого инструмента он написал великолепные сочинения: 24 прелюдии, 15 этюдов-картин, 4 концерта для фортепиано с оркестром, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром и другие.
22 февраля на исторической сцене Большого зала консерватории пройдет вечер фортепианной музыки: для слушателей прозвучат избранные произведения Рахманинова. На сцену выйдут лучшие из лучших - заслуженная артистка России, профессор Ирина Плотникова, лауреат международных конкурсов, профессор Максим Филиппов, лауреат международных конкурсов, доцент Сергей Главатских и лауреат международных конкурсов, доцент Сергей Кудряков.