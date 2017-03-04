Велосипеды Николая I покажут на выставке в Москве
04.03.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Коллекция велосипедов императора Николая II, автомобили и мотоциклы со всего мира: более 50 единиц техники представят в парке «Сокольники» в рамках 26-й выставки старинных автомобилей и антиквариата.
В витринах можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся фотографии и документы, призовые кубки императорских гонок, таблички исчезнувших заводов и накапотные эмблемы в виде орлов со спиленными коронами.
Выставка «Первые моторы России» посвящена 110-летию с момента официального образования императорского гаража - подразделения министерства императорского двора, где занимались обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств царской семьи, а также высших должностных лиц государства.
Выставка продлится до 12 марта.
В витринах можно будет увидеть ранее не публиковавшиеся фотографии и документы, призовые кубки императорских гонок, таблички исчезнувших заводов и накапотные эмблемы в виде орлов со спиленными коронами.
Выставка «Первые моторы России» посвящена 110-летию с момента официального образования императорского гаража - подразделения министерства императорского двора, где занимались обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств царской семьи, а также высших должностных лиц государства.
Выставка продлится до 12 марта.