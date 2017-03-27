16 апреля в парке Победы на Поклонной горе откроется верёвочный городок. Его монтируют рядом с детской площадкой. В вечерние часы в парке будут включать подсветку. Предполагается, что он будет открыт допоздна, а для любителей экстрима организуют ночные группы по предварительной записи.

Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, высота верёвочного городка составит около девяти метров.

«Всего в парке будет 60 препятствий. В их числе подвесные мосты из канатной сетки и брёвен, змейка из досок, переправа с деревянными перилами и многие другие», — рассказали в пресс-службе.

Верёвочный парк разделят на три яруса по уровню сложности препятствий — чем выше, тем сложнее. Особенностью верёвочного парка на Поклонной горе станет непрерывная роликовая система страховки посетителей.