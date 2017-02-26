Владимир Мединский: Зимний фестиваль искусств в Сочи прошел с аншлагами
26.02.2017, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все концерты X Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи прошли с аншлагами. Об этом сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский после встречи с художественным руководителем смотра, народным артистом СССР Юрием Башметом.
"Замечательный юбилейный фестиваль в этом году. Все концерты прошли с аншлагами. Опять же спасибо президенту Владимиру Путину, который посетил открытие фестиваля - это десятикратно поднимает интерес к событию", - сказал Владимир Мединский. Министр напомнил, что в этом году фестиваль работал сразу на трёх площадках: в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки имени А. Дебольской в Сочи, а также впервые в горах - в Красной поляне.
"Будем развивать и дальше. Хочется, чтобы эта традиция, которая была заложена в преддверии Олимпийских игр, не только не прекратилась, но и получила новое дыхание", - подчеркнул Владимир Мединский. Глава Минкультуры России высоко оценил образовательную программу смотра, которая включает встречи талантливой молодёжи с выдающимися музыкантами. Он также добавил, что с Юрием Башметом они обсудили итоги фестиваля, интерес публики и стоимость билетов на мероприятия смотра.
Десятый Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит с 17 по 26 февраля в Сочи. По традиции, программа фестиваля включает разные жанры искусства и музыкальные направления: "Вечер Балета" в исполнении артистов Национальной Парижской оперы и итальянской балетной труппы Imperfect, "Классика и Рок" с участием Дианы Арбениной, "Вечер Джаза" десятикратного обладателя премии "Грэмми" Артуро Сандоваля, а также театральные постановки. Специальным проектом смотра стал концерт "Там, где Китай встречается с Европой", в котором приняли участие Гонконгский оркестр китайских инструментов совместно с камерным ансамблем "Солисты Москвы".
Также в рамках фестиваля состоялся финал Третьего конкурса молодых композиторов, работала Третья школа-семинар молодых журналистов, пишущих о культуре.
"Замечательный юбилейный фестиваль в этом году. Все концерты прошли с аншлагами. Опять же спасибо президенту Владимиру Путину, который посетил открытие фестиваля - это десятикратно поднимает интерес к событию", - сказал Владимир Мединский. Министр напомнил, что в этом году фестиваль работал сразу на трёх площадках: в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки имени А. Дебольской в Сочи, а также впервые в горах - в Красной поляне.
"Будем развивать и дальше. Хочется, чтобы эта традиция, которая была заложена в преддверии Олимпийских игр, не только не прекратилась, но и получила новое дыхание", - подчеркнул Владимир Мединский. Глава Минкультуры России высоко оценил образовательную программу смотра, которая включает встречи талантливой молодёжи с выдающимися музыкантами. Он также добавил, что с Юрием Башметом они обсудили итоги фестиваля, интерес публики и стоимость билетов на мероприятия смотра.
Десятый Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходит с 17 по 26 февраля в Сочи. По традиции, программа фестиваля включает разные жанры искусства и музыкальные направления: "Вечер Балета" в исполнении артистов Национальной Парижской оперы и итальянской балетной труппы Imperfect, "Классика и Рок" с участием Дианы Арбениной, "Вечер Джаза" десятикратного обладателя премии "Грэмми" Артуро Сандоваля, а также театральные постановки. Специальным проектом смотра стал концерт "Там, где Китай встречается с Европой", в котором приняли участие Гонконгский оркестр китайских инструментов совместно с камерным ансамблем "Солисты Москвы".
Также в рамках фестиваля состоялся финал Третьего конкурса молодых композиторов, работала Третья школа-семинар молодых журналистов, пишущих о культуре.