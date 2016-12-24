ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии новогодних праздников Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и Губернатор Омской области Виктор Назаров открыли преображённый цирк для зрителей.

В рамках масштабного проекта реконструкции преобразились как фасады, так и внутренние интерьеры Омского государственного цирка, построенного более полувека назад. Сегодня цирк по оснащённости современным оборудованием считается одним из лучших в Российской государственной цирковой компании.

Вместе с первыми зрителями достоинства обновлённой цирковой площадки оценили Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, Губернатор Омской области Виктор Назаров, депутат Госдумы Андрей Голушко, спикер регионального Законодательного Собрания Владимир Варнавский и другие официальные лица.

«Я - постоянный зритель цирка. Более пятидесяти лет он не ремонтировался. Надо было принимать меры, чтобы цирк зажил и был востребован. Сегодня открыта новая, современная страница его истории», - отметил Губернатор Виктор Назаров. Владимир Мединский, в свою очередь, выразил надежду, что омичи по достоинству оценят произошедшие изменения и призвал их чаще вместе с детьми ходить в цирк.

Ранее на рабочей встрече с Губернатором Виктором Назаровым Министр обратился к нему с просьбой проконтролировать, чтобы в цирке зрительный зал не пустовал в те дни, когда нет представлений.

«Омский цирк, я надеюсь, порадует омичей, и самое главное - маленьких омичей - в новогодние каникулы. В прошлый раз мы видели там киноэкран, самый большой, по-моему, во всей стране. Хорошо бы, чтобы после того, как закончатся новогодние цирковые представления, цирк, возьмите это, пожалуйста, под контроль, стал регулярно работать как кинотеатр для показа российского и детского кино в промежутках между представлениями», - отметил Владимир Мединский.