ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днём рождения Владимиру Этушу, артисту театра и кино. В поздравлении, в частности, говорится:



"Уважаемый Владимир Абрамович!

Примите сердечные поздравления с Днём рождения.

Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает самого искреннего уважения. Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист.

И конечно, особо отмечу Вашу многолетнюю педагогическую, наставническую деятельность, уникальный личный вклад в подготовку талантливой смены.

Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего".