5 и 6 февраля в Государственной филармонии Алтайского края состоятся концерты баритона из Москвы Владислава Косарева. Вместе с ним на сцену выйдет симфонический оркестр филармонии под управлением дирижёра Дмитрия Лузина. Программа называется «Истории любви».

В филармонии сообщают, что музыканты исполнят классику эстрады XX века - произведения из репертуара Элвиса Пресли, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Энди Уильямса, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля и Георга Отса. В первый день концерт начнется в 17 часов, во второй - в 18 часов 30 минут.

Справка: Владислав Косарев родился в 1975 году в Смоленске. Заниматься музыкой начал с шести лет. Учился в музыкальной школе №8 и музыкальном училище в родном городе. В 1994 году поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, обучение в которой завершил в 1999 году по специальности «Дирижёр академического хора». С 1999 по 2001 год совершенствовал своё мастерство в ассистентуре-стажировке академии по этой же специальности.

После окончания обучения его пригласили в Московский мужской камерный хор «Пересвет» в качестве солиста и дирижёра, затем главного дирижёра. В 2009 году начал карьеру солиста-вокалиста. С 2014 года и по настоящее время Владислав Косарев - солист концертного ансамбля Культурного центра Московского университета Министерства внутренних дел России имени Владимира Кикотя.