Владислав Косарев выступит в Государственной филармонии Алтайского края
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 и 6 февраля в Государственной филармонии Алтайского края состоятся концерты баритона из Москвы Владислава Косарева. Вместе с ним на сцену выйдет симфонический оркестр филармонии под управлением дирижёра Дмитрия Лузина. Программа называется «Истории любви».
Справка: Владислав Косарев родился в 1975 году в Смоленске. Заниматься музыкой начал с шести лет. Учился в музыкальной школе №8 и музыкальном училище в родном городе. В 1994 году поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, обучение в которой завершил в 1999 году по специальности «Дирижёр академического хора». С 1999 по 2001 год совершенствовал своё мастерство в ассистентуре-стажировке академии по этой же специальности.После окончания обучения его пригласили в Московский мужской камерный хор «Пересвет» в качестве солиста и дирижёра, затем главного дирижёра. В 2009 году начал карьеру солиста-вокалиста. С 2014 года и по настоящее время Владислав Косарев - солист концертного ансамбля Культурного центра Московского университета Министерства внутренних дел России имени Владимира Кикотя.