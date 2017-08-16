Военные оркестры разных стран выступят в парках в честь 870-летия Москвы
16.08.2017, 16:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Военные оркестры, которые участвуют в фестивале «Спасская башня», выступят в парках Москвы 2 сентября. Концерты будут посвящены 870-летию столицы, сообщил глава Департамента культуры города Александр Кибовский.
«Второго сентября будет целый комплекс мероприятий, участники “Спасской башни”, в том числе оркестры, не только наши, российские, но и гости, которые приедут из-за рубежа, будут выступать», — сказал он. Александр Кибовский уточнил, что запланировано 12 концертов в разных частях города. Так, в парке «Кузьминки» посетители услышат выступление оркестра Вооруженных сил Турции, в «Царицыне» — оркестра из Узбекистана, а в парке «Фили» — музыкантов из Египта.
В свою очередь руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов добавил, что зарубежные участники «Спасской башни» также устроят концерты на главных вокзалах Москвы.
Летом на открытых городских площадках уже состоялось 14 субботних выступлений военных оркестров. Финальный концерт программы «Оркестры в парках» пройдет 19 августа в Александровском саду.
«Второго сентября будет целый комплекс мероприятий, участники “Спасской башни”, в том числе оркестры, не только наши, российские, но и гости, которые приедут из-за рубежа, будут выступать», — сказал он. Александр Кибовский уточнил, что запланировано 12 концертов в разных частях города. Так, в парке «Кузьминки» посетители услышат выступление оркестра Вооруженных сил Турции, в «Царицыне» — оркестра из Узбекистана, а в парке «Фили» — музыкантов из Египта.
В свою очередь руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов добавил, что зарубежные участники «Спасской башни» также устроят концерты на главных вокзалах Москвы.
Летом на открытых городских площадках уже состоялось 14 субботних выступлений военных оркестров. Финальный концерт программы «Оркестры в парках» пройдет 19 августа в Александровском саду.
Источник: Мэрия Москвы