Воронежская область получит 15 миллионов рублей от Фонда кино
23.12.2016, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Года российского кино по итогам конкурсного отбора Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выделил Воронежской области 15 миллионов рублей.
Средства будут направлены на оснащение современным оборудованием кинотеатров «Родина» в г. Эртиль и «Победа» в Борисоглебске.
Из субъектов Центрального Федерального округа финансирование получено 19 кинотеатрами в 11 регионах: Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Указанные средства предоставляются Фондом кино в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.
Средства будут направлены на оснащение современным оборудованием кинотеатров «Родина» в г. Эртиль и «Победа» в Борисоглебске.
Из субъектов Центрального Федерального округа финансирование получено 19 кинотеатрами в 11 регионах: Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Указанные средства предоставляются Фондом кино в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек.