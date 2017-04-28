Вручение премии Александра Солженицына прошло в Москве
28.04.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве состоялось вручение литературной премии Александра Солженицына. Награду присудили главному редактору журнала «Наше наследие» Владимиру Енишерлову.
«От всей души вас поздравляю. Желаю творческого долголетия, чтобы ваша аудитория расширялась и пополнялась за счёт тех, кто по-настоящему понимает и ценит то наследие, которое представлено на страницах этого замечательного издания», — поздравил Енишерлова Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
В этом году премии Солженицына исполняется 20 лет. Она была основана самим писателем в 1997 году, и впервые ее вручили в 1998-м филологу и лингвисту академику Владимиру Топорову. Премии удостаивались многие писатели, критики, литературоведы, философы, режиссеры и артисты. Её лауреатами были Константин Воробьёв и Виктор Астафьев.
«От всей души вас поздравляю. Желаю творческого долголетия, чтобы ваша аудитория расширялась и пополнялась за счёт тех, кто по-настоящему понимает и ценит то наследие, которое представлено на страницах этого замечательного издания», — поздравил Енишерлова Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
В этом году премии Солженицына исполняется 20 лет. Она была основана самим писателем в 1997 году, и впервые ее вручили в 1998-м филологу и лингвисту академику Владимиру Топорову. Премии удостаивались многие писатели, критики, литературоведы, философы, режиссеры и артисты. Её лауреатами были Константин Воробьёв и Виктор Астафьев.