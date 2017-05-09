Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдёт 20 мая
09.05.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Одно из главных культурных событий года - "Ночь музеев" - состоится в ночь с 20 на 21 мая. В этот день многие музеи будут работать бесплатно и непривычно долго - в вечернее и ночное время, а для посетителей пройдут специальные программы.
В этом году главной темой российской акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России. В этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции.
Мероприятия пройдут не только в музеях, но и в библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках.
В Москве в них примут участие Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие.
Одним из центральный событий станет образовательный фестиваль музейных лекториев "Открытые лекции", который состоится в Саду "Эрмитаж".
Всего же в столице для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центров.
В Санкт-Петербурге к акции присоединятся не менее 110 музеев, галереи?, библиотек, выставочных залов. среди них: Ботанический сад Петра Великого, Военно-медицинский музей, Военно-морской музей, Музей политической истории России, Музей Арктики и Антарктики, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Академии художеств, ГМЗ "Царское Село, ГМЗ "Петергоф, Русский музей (Летний сад), РОСФОТО, Российская Академия наук, Ленфильм, Планетарий, Зоопарк и другие. Как и в прошлые годы, все музеи Петербурга будут работать по единому билету, цена которого не изменится и составит 400 рублеи?.
В Ночь музеев любой пользователь социальных сетей сможет почувствовать себя настоящим музейным работником, а также рассказать об этом своим друзьям, для этого нужно принять участие в акции "Я - экскурсовод", проведя видеотрансляцию с помощью смартфона. Подробности проекта можно узнать в сообществах музеев-участников флешмоба, а также на странице спецпроекта на портале "Культура.РФ" - основной информационной площадке "Ночи музеев - 2017".
На страницах спецпроекта собрана актуальная информация обо всех участниках акции, о мероприятиях, которые пройдут в разных городах России, а удобная афиша поможет не пропустить ни одного интересного события.
В этом году главной темой российской акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России. В этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции.
Мероприятия пройдут не только в музеях, но и в библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках.
В Москве в них примут участие Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие.
Одним из центральный событий станет образовательный фестиваль музейных лекториев "Открытые лекции", который состоится в Саду "Эрмитаж".
Всего же в столице для посетителей откроют двери более 200 галерей, школ искусств и арт-центров.
В Санкт-Петербурге к акции присоединятся не менее 110 музеев, галереи?, библиотек, выставочных залов. среди них: Ботанический сад Петра Великого, Военно-медицинский музей, Военно-морской музей, Музей политической истории России, Музей Арктики и Антарктики, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Академии художеств, ГМЗ "Царское Село, ГМЗ "Петергоф, Русский музей (Летний сад), РОСФОТО, Российская Академия наук, Ленфильм, Планетарий, Зоопарк и другие. Как и в прошлые годы, все музеи Петербурга будут работать по единому билету, цена которого не изменится и составит 400 рублеи?.
В Ночь музеев любой пользователь социальных сетей сможет почувствовать себя настоящим музейным работником, а также рассказать об этом своим друзьям, для этого нужно принять участие в акции "Я - экскурсовод", проведя видеотрансляцию с помощью смартфона. Подробности проекта можно узнать в сообществах музеев-участников флешмоба, а также на странице спецпроекта на портале "Культура.РФ" - основной информационной площадке "Ночи музеев - 2017".
На страницах спецпроекта собрана актуальная информация обо всех участниках акции, о мероприятиях, которые пройдут в разных городах России, а удобная афиша поможет не пропустить ни одного интересного события.