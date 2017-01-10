Всероссийский день снега в Красноярске отпразднуют на нескольких площадках
10.01.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 января в Красноярске пройдёт Всероссийский день снега. Впервые праздник состоится сразу на двух площадках - острове Татышев и фанпарке "Бобровый лог".
На острове Татышев, в 13.00, начнется семейный спортивный праздник "День снега на лыжах". Любителей спорта и активного отдыха приглашают поучаствовать в первой лыжной снежной битве берегов. Жители левобережья и правобережья смогут отстоять честь своего района в лыжной эстафете. Участники получат памятные сувениры, а победители - призы. В программе праздника - выступление творческих коллективов, катание на оленьих упряжках, участие в интерактивных конкурсах и флешмобе.
Также на острове состоятся конкурс "Веселые сани" на самый дальний спуск с горы, семейные старты для трех человек и конкурс на лучшую снежную композицию (всего до конкурса допускаются 10 семей).
Заявки на участие отправлять на электронный адрес pr-dsmm@mail.ru до 18.00 13 января. В заявке указать ФИО участников, количество участников, название состязания, в котором планируется участие, и контактный телефон.
Кроме того, участниками "Дня снега на лыжах" станут красноярские олимпийцы, а также из столицы прибудут четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и трехкратный призер зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов. Титулованные спортсмены пообщаются с горожанами и расскажут, как новичкам сделать первые шаги по лыжне, а для опытных спортсменов продемонстрируют новейшие методики подготовки профессиональных лыжников. Желающие смогут взять автограф и сфотографироваться со звездами.
На острове Татышев, в 13.00, начнется семейный спортивный праздник "День снега на лыжах". Любителей спорта и активного отдыха приглашают поучаствовать в первой лыжной снежной битве берегов. Жители левобережья и правобережья смогут отстоять честь своего района в лыжной эстафете. Участники получат памятные сувениры, а победители - призы. В программе праздника - выступление творческих коллективов, катание на оленьих упряжках, участие в интерактивных конкурсах и флешмобе.
Также на острове состоятся конкурс "Веселые сани" на самый дальний спуск с горы, семейные старты для трех человек и конкурс на лучшую снежную композицию (всего до конкурса допускаются 10 семей).
Заявки на участие отправлять на электронный адрес pr-dsmm@mail.ru до 18.00 13 января. В заявке указать ФИО участников, количество участников, название состязания, в котором планируется участие, и контактный телефон.
Кроме того, участниками "Дня снега на лыжах" станут красноярские олимпийцы, а также из столицы прибудут четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов и трехкратный призер зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов. Титулованные спортсмены пообщаются с горожанами и расскажут, как новичкам сделать первые шаги по лыжне, а для опытных спортсменов продемонстрируют новейшие методики подготовки профессиональных лыжников. Желающие смогут взять автограф и сфотографироваться со звездами.