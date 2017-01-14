Выставка "Кино в Сибири" отправится в путешествие по Новосибирской области
14.01.2017, 09:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Передвижная выставка «Кино в Сибири», подготовленная Новосибирской государственной областной научной библиотекой в Год российского кино и открытая для широкого просмотра в Новосибирске в декабре 2016 года, в 2017 году будет работать в различных районах региона.
Разделы передвижной выставки «Кино в Сибири» рассказывают о начале возникновения сибирского кинематографа, прослеживают пути развития сибирского кино на протяжении всей истории Новосибирска. Постеры снабжены историческими материалами и фотографиями. Также QR-код, размещённый на каждом постере, позволит читателю перейти на Новосибирский краеведческий портал и прочитать фрагмент из газет и книг, посвящённый соответствующей теме.
Разделы передвижной выставки «Кино в Сибири» рассказывают о начале возникновения сибирского кинематографа, прослеживают пути развития сибирского кино на протяжении всей истории Новосибирска. Постеры снабжены историческими материалами и фотографиями. Также QR-код, размещённый на каждом постере, позволит читателю перейти на Новосибирский краеведческий портал и прочитать фрагмент из газет и книг, посвящённый соответствующей теме.