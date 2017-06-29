ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца июля 2017 года в Новгородской областной универсальной научной библиотеке работает выставка «Палата книжных дел», посвящённая 100-летию Российской книжной палаты.

На выставке в библиотеке представлены материалы по истории создания Российской книжной палаты (РКП), публикации о деятельности, а также издания Книжной палаты за разные годы. На выставке можно познакомиться с редкими изданиями РКП из фонда библиотеки.