ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Редкие и эксклюзивные сорта роз увидят посетители выставки в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева. Она откроется 11 июля в рамках проекта «Цветы наших садов».

На единственной в году выставке роз посетителям покажут растения с крупными цветками и раскидистыми соцветиями, а также познакомят со старинными парковыми розами и новейшими сортами, над которыми в последнее десятилетие работали селекционеры. Москвичи увидят крупные и миниатюрные растения привычной глазу и редкой расцветки. Кроме того, организаторы выставят чайно-гибридные сорта.

В зонах так называемого рискованного земледелия гостям покажут розы, которые вырастили члены клуба «Цветоводы Москвы» во Владимирской, Калужской, Московской и Тверской областях.