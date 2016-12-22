Выставка "Солдат Отечества" открылась в Москве
22.12.2016, 12:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря 2016 года в Музее военной истории Российского военно-исторического общества «Стрелецкие палаты» (Москва) открылась выставка «Солдат Отечества», посвящённая 120-летию Маршала Константина Рокоссовского.
«Константин Рокоссовский – человек удивительной судьбы. Два года назад Российское военно-историческое общество установило два памятника Константину Рокоссовскому – в Москве и в Волгограде (он руководил операцией нашей армии под Сталинградом). Сегодня на бульваре Маршала Рокоссовского открыта информационная стела», - рассказал министр культуры России Владимир Мединский.
«Константин Рокоссовский – человек удивительной судьбы. Два года назад Российское военно-историческое общество установило два памятника Константину Рокоссовскому – в Москве и в Волгограде (он руководил операцией нашей армии под Сталинградом). Сегодня на бульваре Маршала Рокоссовского открыта информационная стела», - рассказал министр культуры России Владимир Мединский.