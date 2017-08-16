ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии 870-летия Москвы в Музее Москвы открылась выставка «Тайны московских подземелий» — новый совместный проект музея и московских археологов при поддержке Департамента культуры города Москвы и Департамента культурного наследия города Москвы. В рамках выставки посетителям предоставлена уникальная возможность первыми увидеть археологические находки, обнаруженные в ходе реализации городской программы благоустройства «Моя улица».



За 2 года работ на Лубянке и Новой площади, Пречистенке, Сретенке, на Бульварном кольце и в других местах Москвы было найдено более 10000 уникальных артефактов. Только на 100 квадратных метрах Биржевой площади этим летом извлечено более полутысячи предметов, начиная с XII века. Как утверждают археологи, открытий, сделанных во время «Моей улицы» не было уже более 60 лет. Самые интересные находки будут представлены на выставке в Музее Москвы.



Впервые широкой публике покажут предметы, которые нашли рядом с подземной тайной комнатой у основания Китайгородской стены напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. Также посетители увидят необычные клады, медные монеты, керамические изделия и предметы повседневной жизни москвичей разного времени.



Кибовский Александр Владимирович, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы: «Это был один из самых масштабных археологических сезонов за последние годы. А результаты раскопок на Биржевой площади можно смело назвать значимым открытием. Обнаруженные предметы свидетельствуют, что уже в XII вв. Москва являлась большим торговым городом, имевшим обширные связи. И это предопределило проведение здесь в 1147 году знаменитого военного совета князя Юрия Долгорукова, с которого отсчитывается рост Москвы как политического центра. Мы рады поделиться новыми знаниями и представить уникальные находки москвичам и гостям столицы в Музее Москвы».