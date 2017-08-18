ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Экспозиция фотографий Камчатского края в формате 3D будет представлена на стенде региона на выставке «Улица Дальнего Востока», который пройдет в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2017 г.

Изображения выполнены по технологии многоракурсной лентикулярной печати MagicVision, позволяющей зрителю видеть сцену трехмерной. 3D-сцена содержит 50-100 ракурсов (углов) просмотра. Такие картины не боятся воды, воздействия солнца, температурных перепадов и не подвержены выцветанию. Фотографии в формате 3D обладают эффектом оглядывания – посетители смогут заглянуть за объекты переднего плана и увидеть новые детали дальних планов.

«В 2016 году Камчатка уже представляла подобную выставку фотографий. Тогда впервые в мире изображения в 3D были выполнены в виде двухметровых монолитных полотен на трехмиллиметровом пластике, до этого самым большим подобным постером в мире считалось изображение размером 120 сантиметров. В этом году использованы еще более современные технологии, что позволило создать уникальный эффект объема, улучшить детализацию», - рассказали в агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

«В прошлом году наша выставка фотографий вызывала огромный интерес у участников и гостей форума. Многие подходили и спрашивали за счет чего достигнут такой эффект, с удовольствием фотографировались на фоне изображений Камчатки. В этом году мы шагнули дальше. Теперь посетители выставки могут еще глубже «погрузиться» в нашу уникальную природу, как бы побывать на Камчатке, рассмотреть растительный и животный мир региона в мельчайших деталях. Уверен, что после посещения экспозиции края, количество желающих приехать на полуостров и увидеть эти красоты собственным глазами станет ещё больше», - сказал Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Руководитель региона напомнил, что в этом году экспозиция Камчатки на фестивале «Улица Дальнего Востока» будет разделена на три тематические зоны, представляющие туризм, культуру и экономику региона.