ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Вдохновлённые морем» к 200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского открылась в Нижегородском государственном художественном музее.



В преддверии юбилейной даты Нижегородский художественный музей открывает свои запасники и представляет произведения известных русских художников-маринистов: И. Айвазовского, А. Боголюбова, Л. Лагорио и других художников, вдохновлённых морем.



Экспозиция выставки располагается в двух залах. В одном зале представлены картины Ивана Константиновича Айвазовского, написанные в разные периоды творческой жизни, с 1848 по 1878 год.



Второй зал выставки объединил картины ближайших последователей Айвазовского, занявших почётные места в истории русской маринистики – А. Боголюбова, Л. Лагорио, М. Алисова.



Все экспонируемые произведения – из собрания Нижегородского художественного музея. Большинство из них находится в закрытом хранении, и увидеть их – большая удача: после выставки они опять отправятся в фонды музея.



Выставка открыта для посетителей по 2 апреля 2017 года.