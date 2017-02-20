ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 13 по 27 февраля 2017 года в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки работает выставка «Имею честь служить тебе, Россия!», посвящённая Дню защитника Отечества.

На выставке представлена литература по истории военного дела России, военным традициям и ритуалам. Несколько книг посвящены военному искусству «Не числом, а уменьем. Военная система А. В. Суворова» (М., 2001 г.), «Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина» (М., 1999 г.) и А. Т. Смирнов «Основы военной службы» (М., 2004 г.).

Интересными составляющими выставки являются: «Календарь памятных дат российской военной истории» (СПб., 1999 г.), в котором отображены важнейшие даты военной истории нашей страны.