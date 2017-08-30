ОРЕАНДА-НОВОСТИ В библиотеке № 146 открылась историко-документальная выставка «Москва: 700, 800, 850. Юбилейные торжества: как это было», подготовленная Главным архивным управлением столицы.



«Документальные материалы и фотографии из Архивного фонда Москвы познакомят посетителей выставки с традициями празднования дня рождения города и расскажут о многочисленных мероприятиях юбилеев столицы», — рассказал руководитель ведомства Ярослав Онопенко.



Идея устроить праздник в честь Москвы появилась в 1840-е годы в кругах патриотически настроенных горожан, среди которых были литераторы, ученые, представители духовенства. За точку отсчета условно был принят 1147 год — год первого письменного упоминания в Ипатьевской летописи города под названием Москов (место встречи ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого с союзником новгород-северским князем Святославом). Однако горячая полемика возникла по поводу определения точного дня празднования 700-летия города. Император Николай I остановил споры: чествование Москвы было решено совместить с гражданским новолетием — 1 января 1847 года.



Экспозицию открывают документы о первом официальном юбилее. Среди них предписание московского военного генерал-губернатора А.Г. Щербатова об организации празднования 700-летия города, письмо митрополита Московского Филарета о литургии в соборе Чудова монастыря и о торжественном колокольном звоне во всех храмах, архивные материалы о праздничном оформлении Красной площади.



Подготовка к 800-летию Москвы в 1947 году пришлась на трудное послевоенное время, однако решение о проведении праздника вызвало большой патриотический подъем. Город украсили огромные плакаты, яркие знамена и цветы. Башни Кремля, мосты и набережные оформили гирляндами лампочек, а общественные здания подсвечивались лучами прожекторов. В программу празднования вошли митинг на Советской площади (сейчас — Тверская), закладка памятника Юрию Долгорукому и нескольких высотных зданий. На стадионе «Динамо» устроили большое спортивное представление, на Москве-реке — водный праздник. По всему городу проходили гулянья, на сценических площадках проводили концерты, в парках и скверах — танцы, вечером над столицей прогремел праздничный салют.



Еще одну круглую дату отметили спустя полвека — 7 сентября 1997 года. Одним из главных событий в период подготовки к торжеству стала закладка фундамента и начало возведения храма Христа Спасителя. В день празднования 850-летия столицы Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил стены храма. К праздничной дате также приурочили работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и возобновление деятельности древнейшей обители города — Свято-Данилова монастыря.



Реставрационные работы были выполнены также в Государственном историческом музее и Государственной Третьяковской галерее. Проведено благоустройство Александровского сада, музеев-усадеб и парков столицы. Празднование 850-летия Москвы началось 5 сентября 1997 года с театрализованного пролога на Соборной площади Кремля. Затем яркие шествия прошли по Красной площади, Тверской улице и Новому Арбату.