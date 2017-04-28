ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 апреля, в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля дирижёр Валерий Гергиев посетил Пермь.



Глава региона Максим Решетников встретился с прославленным дирижёром и поблагодарил его за приезд: «Спасибо вам, что не забываете про Пермский край. Пасхальный фестиваль Вы привозите в Пермь уже не первый год. Этот грандиозный проект - Ваше личное большое достижение. Надеемся увидеть вас в Перми и в следующем году».



В этом году Московский Пасхальный фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. XVI фестиваль стартовал 16 апреля в Москве, после чего музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева отправились с концертной программой в трёхнедельную поездку по 20 регионам России.



"У нас недавно выступала балетная труппа из Перми в рамках нашего Мариинского балетного фестиваля. Это сотрудничество надо продолжать. Пермь - важный культурный центр», - подчеркнул России. Планируем посетить его и в следующем году",- сказала Валерий Гергиев.



Вечером на сцене большого зала филармонии состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством маэстро. В программе концерта прозвучали Симфония № 4 Густава Малера, концерт для оркестра № 1 «Озорные частушки» Родиона Щедрина, Симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса.



Впервые Московский Пасхальный фестиваль состоялся в 2002 году. За годы своего существования из музыкального праздника фестиваль превратился в один из культурных символов общенационального значения: символ духовный - как посвящение Светлому Воскресению, патриотический – как дань Великой Победе и, наконец, для многих россиян – это символ весны, надежды, обновления.