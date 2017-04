ОРЕАНДА-НОВОСТИ 9 апреля 2017 года в Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова состоялся Гала-концерт XXI Международного джазового фестиваля «Розовая пантера».



Завершение трёхдневного музыкального марафона прошло поистине феерически. Уфимцы стали очевидцами уникального события – на Большой сцене Башгосфилармонии им.Х.Ахметова собрались звезды российского и мирового джаза.



В один вечер и на одной сцене прошли выступления всех участников фестиваля. Сегодняшними хэдлайнерами стали: мировая звезда, исполнительница знаменитой музыкальной композиции «No One's Gonna Love You like Me» (саундтрек к известному фильму «Горбатая гора»), вокалистка Мэри Макбрайд. Стоит отметить, что её манере исполнения присущи дерзкие эксперименты: микс из нео-фолка, соула, рока, рок-н-ролла, серфа и блюграсса.



На уфимской сцене также выступил певец, композитор, мультиинструменталист и актёр Деймон Данно. Музыкальные композиции, исполненные Данно, можно услышать во многих фильмах, включая «Последний день августа» и «Искусство ухаживания».



Вместе с Мэри и Демоном уфимцев покорял пианист, композитор и аранжировщик, автор саунд-треков к рекламе компаний «Макдональдс», «Венди», «Пепси», «Проктер энд Гэмбл», обладатель бронзового Льва Каннского кинофестиваля Джон Спурни.



Фестиваль проходил под эгидой заслуженного артиста Республики Башкортостан Олега Касимова – художественного руководителя Эстрадно-джазового оркестра Башгосфилармонии. Стоит сказать, что ЭДО БГФ стал музыкальным локомотивом джазового праздника. Их яркое выступление состоялось еще в первый фестивальный день.



Напомним, что наряду с Биг-Бэндом Олега Касимова на открытии 7 апреля выступили также легендарные башкирские джазовые ансамбли – джаз-бэнд «Орлан» Олега Киреева и «Дустар» Марата Юлдыбаева. Хэдлайнером того дня стал народный артист России, выдающийся мультиинструменталист Давид Голощёкин. В субботу, 8 апреля, прошли выступления пианиста Диаса Каримова (Германия), гитариста Алвона Джонсона (США), перкуссиониста и вибрафониста Иннокентия Иванова (Москва).



Приятным бонусом для любителей джаза стали вечерние джем-сейшны в Уфимском джаз-клубе и ресторане «Solo» , которые являются традиционным наполнением фестиваля.



Отметим, что джазовые мероприятия в Уфе не заканчиваются: 10 апреля в 16:30 в Концертном зале им. Ф.И.Шаляпина Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова состоится творческая встреча с гостями «Розовой пантеры», 19 апреля в Уфе пройдёт Гала-концерт XVIII Открытого регионального (VIII Всероссийского) детского и юношеского джазового фестиваля-конкурса «Путешествие в Джазлэнд», 22 апреля ансамбль-студия «Орлан» Олега Киреева представит «Джазовые истории», 29 апреля состоится концерт, посвящённый Международному дню джаза, где выступит известная джазовая певица из США Дебора Дэвис и Эстрадно-джазовый оркестр БГФ.