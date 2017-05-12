XXX Международный фестиваль классического балета стартует в Казани
12.05.2017, 12:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 3 мая в Казани стартует XXX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Фестиваль традиционно пройдёт на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.
Откроет фестивальную афишу премьера спектакля «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Либретто к балету в двух действиях создали балетмейстер Леонид Лавровский, режиссёр Сергей Радлов и композитор Сергей Прокофьев по одноимённой драме драматурга Уильяма Шекспира. Премьера балета состоялась в 1938 году в Брно (Чехословакия).
Хореография фестивального спектакля принадлежит Борису Мягкову и Владимиру Яковлеву. Художник-постановщик – Андрей Злобин (Киев). Художник по костюмам – киевлянка Анна Ипатьева.
В постановке 2017 года в Казани примут участие: Джульетта – Кристина Андреева (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), Таис Диоженес (Бразилия); Ромео – Михаил Тимаев (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), Вагнер Карвальо (Бразилия); Меркуцио – Олег Ивенко, Артем Белов (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Бенволио – Алессандро Каггеджи, Акжол Мусаханов (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Тибальд – Артем Белов, Антон Полодюк (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Парис – Ильнур Гайфуллин, Максим Поцелуйко (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Кормилица – Диана Зарипова, Марина Бескровная (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Капулетти – Алина Штейнберг, Айсылу Мирхафизхан, Глеб Кораблев.
14 мая состоится второй премьерный показ спектакля.
Нуриевский фестиваль 2017 года завершится гала-концертом 29 и 30 мая.
Откроет фестивальную афишу премьера спектакля «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Либретто к балету в двух действиях создали балетмейстер Леонид Лавровский, режиссёр Сергей Радлов и композитор Сергей Прокофьев по одноимённой драме драматурга Уильяма Шекспира. Премьера балета состоялась в 1938 году в Брно (Чехословакия).
Хореография фестивального спектакля принадлежит Борису Мягкову и Владимиру Яковлеву. Художник-постановщик – Андрей Злобин (Киев). Художник по костюмам – киевлянка Анна Ипатьева.
В постановке 2017 года в Казани примут участие: Джульетта – Кристина Андреева (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), Таис Диоженес (Бразилия); Ромео – Михаил Тимаев (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), Вагнер Карвальо (Бразилия); Меркуцио – Олег Ивенко, Артем Белов (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Бенволио – Алессандро Каггеджи, Акжол Мусаханов (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Тибальд – Артем Белов, Антон Полодюк (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Парис – Ильнур Гайфуллин, Максим Поцелуйко (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Кормилица – Диана Зарипова, Марина Бескровная (ТАГТОиБ им. М. Джалиля); Капулетти – Алина Штейнберг, Айсылу Мирхафизхан, Глеб Кораблев.
14 мая состоится второй премьерный показ спектакля.
Нуриевский фестиваль 2017 года завершится гала-концертом 29 и 30 мая.