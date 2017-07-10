ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Успенский собор острова-града Свияжск в Татарстане включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он стал 29 российским объектом в почётном Списке, и третьим – татарстанским, после Казанского кремля и Болгарского историко-археологического комплекса.Номинацию к обсуждению представила эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) Сьюзен Деньер из Великобритании.

Затем свою поддержку выразили постоянные представители стран-членов Комитета Всемирного наследия при ЮНЕСКО: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других государств.

Собор был открыт в 1561 году, один из его предполагаемых архитекторов - Постник Яковлев, автор собора Василия Блаженного. Однако главную ценность представляет даже не архитектура древнего храма, а его интерьер, где сохранился полный цикл стенной живописи времён Ивана Грозного. Помимо Свияжска, такая роспись имеется только в соборе Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле.

Площадь фресок в Успенском соборе составляет более тысячи квадратных метров. Наиболее знаменитые композиции: "Отечество" на куполе, "Успение Божией Матери" в алтаре, "Распятый Христос на груди Саваофа" на одном из парусов свода. Здесь находится единственная в мире сохранившаяся фреска, где Святой Христофор изображён с лошадиной головой. Уникально и то, что роспись западной стены не содержит традиционной композиции геены огненной - лишь райские обители.