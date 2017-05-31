"Яани Кирик" приглашает на изысканную камерную программу "Мечтания"
31.05.2017, 14:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 июля в самый разгар белых ночей концертный зал Яани Кирик приглашает на изысканную камерную программу "МЕЧТАНИЯ", которую представит уникальный дуэт - органистка Рудите Ливмане-Линденбек и альтист Николай Николов.
Эта программа в редком, но очень привлекательном для публики сочетании инструментов – органа и альта – представит музыку французских, немецких, русских и эстонских композиторов разных времён и стилей. Вместе с музыкантами вы отправитесь в увлекательное путешествие из XVII века в век XX-й, услышите номера из старинных сюит, вальсы и танго, старинный русский романс, а также пьесу Роберта Шумана "Мечтание", название которой и определило всю концепцию этой программы.
Рудите Ливмане-Линденбек родилась в Латвии, окончила Рижскую музыкальную академию, обучалась в Высшей школе музыки в Любеке и Музыкальной академии в Бремене (Германия). Среди её педагогов такие музыканты как Лариса Булава, Мартин Хазельбёк, Харальд Фогель, Клаус Эйххорн, Ганс – Ола Эриксон. Органистка регулярно выступает с концертами в Германии, Австрии, Италии. В 2009 году получила степень доктора искусствоведения, защитив диссертацию на тему "Органная музыка Латвии в XVIII и XIX веках". Постоянно участвует в работе научных конференций и симпозиумов, активно занимается рeставрационными органными проeктами в Риге и Берлине. С 2005 года работает кантором в протестантской церкви Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow в Берлине.
Николай Николов родился в Болгарии, с отличием окончил Московскую консерваторию по классу альта у Ю. Башмета. С 1995 — первый альтист в Симфоническом оркестре Бранденбурга (Германия). В составе оркестра гастролировал в Японии, США, Испании, ЮАР, Италии и Китае. В качестве солиста выступает с симфоническими и камерными оркестрами Германии, Испании, Израиля. Николай Николов – яркий исполнитель, вдумчивый интерпретатор камерной музыки. Как солист и камерный исполнитель концертировал в Москве, Риге, Киеве, Таллине, Вене, Граце, Берлине, на фестивале камерной музыки в Кухмо (Финляндия), Новогоднем международном фестивале в Софии и на Международном музыкальном фестивале в Варне (2014). В июле 2006 года, в составе Кац-трио, стал лауреатом Специального приза на Международном конкурсе имени Макса Регера в Германии.
Эта программа в редком, но очень привлекательном для публики сочетании инструментов – органа и альта – представит музыку французских, немецких, русских и эстонских композиторов разных времён и стилей. Вместе с музыкантами вы отправитесь в увлекательное путешествие из XVII века в век XX-й, услышите номера из старинных сюит, вальсы и танго, старинный русский романс, а также пьесу Роберта Шумана "Мечтание", название которой и определило всю концепцию этой программы.
Рудите Ливмане-Линденбек родилась в Латвии, окончила Рижскую музыкальную академию, обучалась в Высшей школе музыки в Любеке и Музыкальной академии в Бремене (Германия). Среди её педагогов такие музыканты как Лариса Булава, Мартин Хазельбёк, Харальд Фогель, Клаус Эйххорн, Ганс – Ола Эриксон. Органистка регулярно выступает с концертами в Германии, Австрии, Италии. В 2009 году получила степень доктора искусствоведения, защитив диссертацию на тему "Органная музыка Латвии в XVIII и XIX веках". Постоянно участвует в работе научных конференций и симпозиумов, активно занимается рeставрационными органными проeктами в Риге и Берлине. С 2005 года работает кантором в протестантской церкви Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow в Берлине.
Николай Николов родился в Болгарии, с отличием окончил Московскую консерваторию по классу альта у Ю. Башмета. С 1995 — первый альтист в Симфоническом оркестре Бранденбурга (Германия). В составе оркестра гастролировал в Японии, США, Испании, ЮАР, Италии и Китае. В качестве солиста выступает с симфоническими и камерными оркестрами Германии, Испании, Израиля. Николай Николов – яркий исполнитель, вдумчивый интерпретатор камерной музыки. Как солист и камерный исполнитель концертировал в Москве, Риге, Киеве, Таллине, Вене, Граце, Берлине, на фестивале камерной музыки в Кухмо (Финляндия), Новогоднем международном фестивале в Софии и на Международном музыкальном фестивале в Варне (2014). В июле 2006 года, в составе Кац-трио, стал лауреатом Специального приза на Международном конкурсе имени Макса Регера в Германии.