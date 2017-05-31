Юбилейный органный марафон пройдёт в МГК
31.05.2017, 16:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 13 по 29 июня в Большом зале консерватории будет звучать органная музыка. Слушатели смогут насладиться великолепием отреставрированного органа и оценить мастерство органистов Московской консерватории — педагогов кафедры органа и клавесина.
Программы охватывают творчество крупнейших композиторов от барокко до наших дней. 13 июня марафон откроет встреча с Алексеем Паршиным. Прозвучат шедевры И.С. Баха и изысканные миниатюры французских композиторов-классиков XVII-XVIII веков: де Гриньи, Маршана, Резона, Клерамбо, Коррета.
19 июня Алексей Семёнов приглашает погрузиться в звуковой мир немецких и русских композиторов: позвучат произведения Баха, Брамса, Регера, Шостаковича, Губайдулиной.
23 июня Алексей Шмитов сделает акцент на наследии французских композиторов-романтиков — Франка, Видора, Вьерна.
29 июня завершает грандиозный марафон Любовь Шишханова. Её программа откроется маршем А. Шубигера в честь св. Цецилии — покровительницы музыкантов, а также Большого зала консерватории (знаменитый витраж с изображением св. Цецилии украшает фойе партера зала). Артистка представит панораму органной музыки трёх столетий — Баха, Брамса, Лангле, Франка, Буцко.
Программы охватывают творчество крупнейших композиторов от барокко до наших дней. 13 июня марафон откроет встреча с Алексеем Паршиным. Прозвучат шедевры И.С. Баха и изысканные миниатюры французских композиторов-классиков XVII-XVIII веков: де Гриньи, Маршана, Резона, Клерамбо, Коррета.
19 июня Алексей Семёнов приглашает погрузиться в звуковой мир немецких и русских композиторов: позвучат произведения Баха, Брамса, Регера, Шостаковича, Губайдулиной.
23 июня Алексей Шмитов сделает акцент на наследии французских композиторов-романтиков — Франка, Видора, Вьерна.
29 июня завершает грандиозный марафон Любовь Шишханова. Её программа откроется маршем А. Шубигера в честь св. Цецилии — покровительницы музыкантов, а также Большого зала консерватории (знаменитый витраж с изображением св. Цецилии украшает фойе партера зала). Артистка представит панораму органной музыки трёх столетий — Баха, Брамса, Лангле, Франка, Буцко.