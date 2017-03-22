Юбилейный вечер Георгия Штиля в петербургском Театре Эстрады состоится 3 апреля
22.03.2017, 14:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 апреля Театр Эстрады им. Райкина приглашает всех поклонников творчества н.а. РФ Георгия Штиля на вечер, посвящённый его 85-летию. Начало в 19:00.
Творческий вечер состоится в рамках авторского проекта петербургского журналиста Натальи Дроздовой «Разговоры за чашечкой чая», гостями и участниками которого за пять лет его существования стали Александр Городницкий, Иван Краско, Михаил Боярский, Андрей Ургант, Семён Альтов, Юрий Мамин, Евгений Александров, Александр Устюгов, Татьяна Буланова и многие другие.
На этот раз «Разговоры за чашечкой чая» соберут вокруг любимого артиста его коллег и друзей. Юбиляра поздравят Иван Краско, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Сергей Мигицко, Альберт Асадуллин, Марина Капуро, Эвклид Кюрдзилис, Афина, Юрий Мамин, Анна Миклош и другие.
Георгий Антонович Штиль – легенда театра и кино. Удивительный рассказчик, человек, который встречался и работал с самыми великими актёрами и режиссёрами, остроумный собеседник.
Творческий вечер состоится в рамках авторского проекта петербургского журналиста Натальи Дроздовой «Разговоры за чашечкой чая», гостями и участниками которого за пять лет его существования стали Александр Городницкий, Иван Краско, Михаил Боярский, Андрей Ургант, Семён Альтов, Юрий Мамин, Евгений Александров, Александр Устюгов, Татьяна Буланова и многие другие.
На этот раз «Разговоры за чашечкой чая» соберут вокруг любимого артиста его коллег и друзей. Юбиляра поздравят Иван Краско, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Сергей Мигицко, Альберт Асадуллин, Марина Капуро, Эвклид Кюрдзилис, Афина, Юрий Мамин, Анна Миклош и другие.
Георгий Антонович Штиль – легенда театра и кино. Удивительный рассказчик, человек, который встречался и работал с самыми великими актёрами и режиссёрами, остроумный собеседник.