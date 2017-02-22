За четыре года внебюджетные доходы театров от продаж билетов увеличились на 80%
22.02.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За четыре года внебюджетные доходы театров выросли на 80 процентов. Об этом во время онлайн-конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, отвечая на вопрос о развитии театрального дела в России и возможности перенять европейский опыт функционирования репертуарных театров.
По его словам, сложившаяся в России система репертуарных театров, с одной стороны, унаследовала имперские традиции, а с другой - советский опыт. «Это наследие мы сохранили. Действительно театров у нас много, как ни в одной другой стране мира, практически все они имеют постоянные труппы, артистические коллективы, - соответственно, это высокие затраты», - сказал он, добавив, что «прежде чем что-то реформировать, надо понять, какие конкурентные преимущества мы имеем, исходя из этой системы, и насколько это востребовано зрителем».
Владимир Мединский отметил, что за последние четыре года работы Минкультуры России количество гастролей репертуарных театров по стране выросло на 60 процентов, посещаемость федеральных театров увеличилась на 20 процентов, внебюджетные доходы (от продаж билетов) - на 80 процентов. «Это означает, что спектакли востребованы зрителем», - констатировал министр.
По его словам, сложившаяся в России система репертуарных театров, с одной стороны, унаследовала имперские традиции, а с другой - советский опыт. «Это наследие мы сохранили. Действительно театров у нас много, как ни в одной другой стране мира, практически все они имеют постоянные труппы, артистические коллективы, - соответственно, это высокие затраты», - сказал он, добавив, что «прежде чем что-то реформировать, надо понять, какие конкурентные преимущества мы имеем, исходя из этой системы, и насколько это востребовано зрителем».
Владимир Мединский отметил, что за последние четыре года работы Минкультуры России количество гастролей репертуарных театров по стране выросло на 60 процентов, посещаемость федеральных театров увеличилась на 20 процентов, внебюджетные доходы (от продаж билетов) - на 80 процентов. «Это означает, что спектакли востребованы зрителем», - констатировал министр.