Захар Прилепин примет участие в съёмках докфильма о Северном Кавказе
22.06.2017, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российский писатель и публицист Захар Прилепин примет участие в съёмках фильма о Северном Кавказе, его рабочее название - «Записки о горных нравах».
Съемки пройдут при поддержке Минкультуры России в Дагестане, Чечне, Северной Осетии-Алании и в Ставропольском крае, - в тех местах, которые вдохновляли поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Косту Хетагурова. Картина расскажет о впечатлениях прошлого и настоящего, о культуре и обычаях многонационального Северного Кавказа. Особое внимание в фильме будет уделено межкультурным, межэтническим и межрелигиозным отношениям в регионе
Съемки пройдут при поддержке Минкультуры России в Дагестане, Чечне, Северной Осетии-Алании и в Ставропольском крае, - в тех местах, которые вдохновляли поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Косту Хетагурова. Картина расскажет о впечатлениях прошлого и настоящего, о культуре и обычаях многонационального Северного Кавказа. Особое внимание в фильме будет уделено межкультурным, межэтническим и межрелигиозным отношениям в регионе