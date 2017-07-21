ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 июля завершился 2 тур международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса.



В отчаянной борьбе в 3-й тур из 25 участников прошли восемь. Сопрано: Анастасия Барун – артистка Молодёжной оперной программы Большого театра России, Валерия Бушуева – студентка 5-го курса Московской консерватории, Анна Викулина - студентка 3-го курса Петербургской консерватории, Дарья Волкова – студентка 1-го курса Московской консерватории, Екатерина Журавлёва – выпускница Петербургской консерватории, Наталья Райс – солистка Хорового театра Бориса Певзнера; баритоны: Константин Сучков – приглашённый солист Большого театра России и Пермского театра оперы и балета, Александр Шахов – солист Михайловского театра.

Все они выступят 21 июля в 16 часов на решающем 3-м туре в сопровождении симфонического оркестра, где и определятся победители фестиваля-конкурса имени Георга Отса.

22 июля в 16 часов будут объявлены имена победителей, и новоиспечённые лауреаты выступят с концертной программой.