ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 февраля в концертном зале Яани Кирик состоится презентация альбома "Under a Different Sky" знаменитого трио - Леонид и Николай Винцкевичи и Стив Кершоу. Альбом был записан музыкантами в мае 2016 года в Англии на лейбле SLAM Records и сразу получил высокую оценку ведущих журналов и интернет-порталов по всему миру: "Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…", – пишет Cadence (США); "Впечатляющее сочетание свободы и формы…" – по мнению Jazz Weekly (США). Петербургские любители джаза 9 февраля смогут лично оценить этот альбом.

Сегодня имя Леонида Винцкевича известно любителям джаза во многих странах мира. Он выступает с такими мастерами джаза как Лембит Саарсалу, Элвин Джонс, Лайонел Хэмптон, Кевин Махогани, Валерий Пономарёв, Эвелин Уайт, Джон Стоуэлл, Конрад Хервиг, Эва Корнелиус, Дэвид Фризер, Юта Глазер, Ярмо Хеккала и многими другими. Виртуозность и изобретательность пианиста, его нестандартное "взрывчатое" мышление и эмоциональность получили самую высокую оценку слушателей и критиков. После выступлений в США журнал "DOWN BEAT" назвал его музыку "…прекрасным, не замкнутым в себе русским авангардом, где Эррол Гарнер не противоречит Сесил Тейлору…"

Леонид Винцкевич - заслуженный артист Российской Федерации, арт-директор ежегодного фестиваля Российского фонда культуры "Джазовая провинция", выпускник Казанской консерватории по классу фортепиано, солист Курской филармонии. С 1978-го приступил к активной концертной деятельности, участвуя в джазовых фестивалях, проводившихся в те годы на всей территории бывшего СССР. В 1984 г., Леонид встретился на джазовом фестивале в Свердловске (ныне — Екатеринбург) с эстонским тенор-саксофонистом Лембитом Саарсалу. Сыграв однажды вместе, музыканты создали дуэт, существующий до сих пор. Несколько раз дуэт Винцкевич-Саарсалу принимал участие в фестивале Лайонела Хэмптона (The Lionel Hampton Jazz Festival) до 1993 г. В феврале 1999 г. состоялось шестое выступление Винцкевича и Саарсалу в Москве, штат Айдахо, где проходит этот ежегодный фестиваль; вместе с ними присутствовал и весьма успешно выступал сын Леонида, саксофонист Николай Винцкевич. В 2001-м Леонид и Лембит вновь посетили фестиваль, где не только выступали на основной сцене, но и дали несколько мастер-классов вместе с валторнистом Аркадием Шилклопером; кроме того, Леонид выступил в качестве партнёра знаменитого певца Кевина Махагани (Kevin Mahogany) на его мастер-классе. В 1997 г. Леонид Винцкевич впервые провел Курский джазовый фестиваль под названием "Джазовая провинция", в 1998 г. Этот фестиваль стал первым в России передвижным фестивалем. За свою многолетнюю творческую карьеру Леонид Винцкевич принимал участие в фестивалях: Prague, Jazzbuehne in Berlin, Jazztage in Leipzig, North Sea Jazz Festival in the Hague, Lionel Hampton Chevron Jazz Festival, Jazz in Evropa, Baltic Jazz, Jazz Kaar, Turku Jazz Festival, Kaamus Jazz, Silda Jazz и другие. Выступал с мастер-классами в университетах США, Академии им.Сибелиуса в Финляндии, на симпозиуме в институте Новой музыки им.Кеннеди в Дармштадте (Германия).

Николай Винцкевич - один из самых ярких джазменов молодого поколения. Выпускник джазового факультета Российской Академии музыки им.Гнесиных по классу профессора А.Осейчука. Лауреат премии Московской ассоциации джазовых журналистов "Джаз Ухо-98" в номинации "Музыкант, заслуживающий более широкого признании"". Труженик, артистичный и обаятельный музыкант, саксофонист, чей талант признали мировые звезды джаза, с которыми Николаю привелось выступать на одной сцене: Льюис Нэш, Грэди Тэйт, Санти Дебриано, Билл Шарлап, Майк Эллис, Слайд Хэмптон, Кенни Баррел, Ким Назарян, Джей Эшби, Игорь Бутман и многие другие. Ник - постоянный участник джазовых фестивалей - Music (Москва), "Московская осень", "Джаз в саду Эрмитаж" (Москва), Stroom-jazz (Украина), "Русская музыка вчера, сегодня и завтра" (Англия), "Российский джаз на Днепре", Jazz maratonas Nida (Литва)... Неожиданно для джазовой публики встал на стезю композиторства и необычайно преуспел в новом качестве! Его альбомы последних лет практически полностью состоят из композиций Николая и вызывают неизменный интерес и признание слушателей: "Songs from the Black Earth"(2007), "Vive L`Аmour" (2011), "Russian Ornament" (2013).

Стив Кершоу обучался игре на контрабасе у Боба Магнуссена и Паттера Смита, сразу сконцентрировавшись на джазе, латиноамериканских ритмах и музыке для больших джазовых оркестров. Затем Стив создал трио "Stekpanna", который почти сразу выиграл конкурс среди бэндов. В 1997 году трио "Stekpanna" записало дебютный альбом "Standin’ Tall" и сразу поселилась в британских чартах, не опускаясь в них ниже 7 позиции — это был огромный успех для начинающего коллектива. В 2005 году они выпускают диск "All for a Beautiful Life" — критики внесли этот альбом в десятку лучших записей года по версии журнала "Jazz Views". Трио "Stekpanna" выступило более чем в 25 странах по всему миру, получив поддержку Датского джазового общества, Шведского института и Художественного Совета Британии.

С 2001 года трио Стива Кершоу начало работать с создателем фестиваля "Джазовая провинция" Леонидом Винцкевичем и его сыном Николаем — и сразу с совместного тура по России. Их совместный альбом "Latin from the North" в 2004 году был в десятке лучших пластинок года по версии "Jazz Views", диски "Songs from the Black Earth" (2008) и "Notes from Undeground" (2015) так же получили высокую оценку музыкальных критиков.

Как высоко востребованный джазовый музыкант Британии, Стив выступал и сотрудничал с такими знаменитостями, как Jamie Cullum, Stacey Kent, Andy Sheppard, Graham Collier, Evan Parker, Lol Coxhill, Jim Mullen, Digby Fairweather, Steve Waterman, Harry Beckett, Don Rendell, Robin Jones, Ed Jones, Orphy Robinson, Gilad Atzmon, Bobby Wellins, Kim Nazarian, Jay Ashby, Joel Taylor, Howard Riley, легендой Кубы Bobby Carcassйs и комедийным актёром Julian Clary.

Кершоу преподаёт контрабас и бас-гитару в Оксфорде, читает лекции по музыкальным вопросам в Оксфордском университете, на исторических круизах Swan Hellenic и фестивале литературы в Cheltenham. Стив играет на старинном контрабасе конца 19 века, шестиструнной гитаре "Geoff Finch", на электроконтрабасе "Fender" и различных видах бас-гитар.