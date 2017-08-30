Самка сокола-балобана из Сайлюгемского парка получила имя Учсын
30.08.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Самка сокола-балобана из Сайлюгемского парка получила имя Учсын.
Подведены итоги конкурса имён для соколов-балобанов, обитающих на территории Сайлюгемского парка. На конкурс поступило около 40 различных вариантов. В итоге лучшим признано имя Учсын, автором которого стала Светлана Триянова из Горно-Алтайска. Из трех имён: Учар, Учат и Учсын – в переводе с алтайского «полетит», «летит» и «пусть летает» - выбор жюри остановился на последнем.
Напомним, что одна из птиц – из московского питомника «Витасфера» - была подсажена вместе с другими собратьями в гнездо дикого алтайского балобана на территории Сайлюгемского парка, две другие – родные птенцы пернатой пары.
На двух самцов и одну самку были одеты трекеры, передающие сигнал локации в зоне действия GPS/GPRS. Таким образом, специалисты получили возможность следить за судьбой и перемещением соколов, сообщается на сайте Сайлюгемского парка.
К сожалению, передатчик на питомниковском соколе вышел из строя, а на самца с трекером напал филин. В итоге в настоящее время с активным трекером летает только самка Учсын.
До нападения филина родные птенцы перемещались вместе, как отмечают специалисты «Сибэкоцентра», на расстоянии не далее 4 км от родного гнезда. После июльской атаки и гибели брата самка покинула родную территорию и направилась в сторону Монголии.
Орнитологи не теряют надежды, что передатчик московского сокола всё-таки заработает и начнёт передавать сигнал. В этом случае он будет значиться в базе данных как Учат. Учсын летает и стабильно отправляет сообщения. Молодая самка покинула гнездовой участок и существенно расширила зону своих перемещений: Курайский хребет, горы Монголии и вновь вернулась в Сайлюгем. За месяц птица налетала более 1500 км и расширила область перемещений от 8 до 9000 км.
Ученые предполагают, что в скором времени у нее будет пара - на ее территории появился самец. Молодой сокол-балобан, также помеченный трекером, прибыл из Монголии. Передатчик этому соколу достался в ходе работы Международной экспедиции в Западной Монголии в июне. Монгольский балобан преодолел 128 км и осел на гнездовом участке Учсын.
По оценкам экспертов, на территории Горного Алтая обитают не более 200 пар соколов-балобанов. На численность пернатых хищников влияет браконьерская охота - нарушители отлавливают птиц на продажу в арабские страны для нужд соколиной охоты.
Проект по возвращению балобана в дикую природу на Алтае реализуется сотрудниками новосибирской организации «Сибэкоцентр» в партнерстве с Сайлюгемским национальным парком при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».
Подведены итоги конкурса имён для соколов-балобанов, обитающих на территории Сайлюгемского парка. На конкурс поступило около 40 различных вариантов. В итоге лучшим признано имя Учсын, автором которого стала Светлана Триянова из Горно-Алтайска. Из трех имён: Учар, Учат и Учсын – в переводе с алтайского «полетит», «летит» и «пусть летает» - выбор жюри остановился на последнем.
Напомним, что одна из птиц – из московского питомника «Витасфера» - была подсажена вместе с другими собратьями в гнездо дикого алтайского балобана на территории Сайлюгемского парка, две другие – родные птенцы пернатой пары.
На двух самцов и одну самку были одеты трекеры, передающие сигнал локации в зоне действия GPS/GPRS. Таким образом, специалисты получили возможность следить за судьбой и перемещением соколов, сообщается на сайте Сайлюгемского парка.
К сожалению, передатчик на питомниковском соколе вышел из строя, а на самца с трекером напал филин. В итоге в настоящее время с активным трекером летает только самка Учсын.
До нападения филина родные птенцы перемещались вместе, как отмечают специалисты «Сибэкоцентра», на расстоянии не далее 4 км от родного гнезда. После июльской атаки и гибели брата самка покинула родную территорию и направилась в сторону Монголии.
Орнитологи не теряют надежды, что передатчик московского сокола всё-таки заработает и начнёт передавать сигнал. В этом случае он будет значиться в базе данных как Учат. Учсын летает и стабильно отправляет сообщения. Молодая самка покинула гнездовой участок и существенно расширила зону своих перемещений: Курайский хребет, горы Монголии и вновь вернулась в Сайлюгем. За месяц птица налетала более 1500 км и расширила область перемещений от 8 до 9000 км.
Ученые предполагают, что в скором времени у нее будет пара - на ее территории появился самец. Молодой сокол-балобан, также помеченный трекером, прибыл из Монголии. Передатчик этому соколу достался в ходе работы Международной экспедиции в Западной Монголии в июне. Монгольский балобан преодолел 128 км и осел на гнездовом участке Учсын.
По оценкам экспертов, на территории Горного Алтая обитают не более 200 пар соколов-балобанов. На численность пернатых хищников влияет браконьерская охота - нарушители отлавливают птиц на продажу в арабские страны для нужд соколиной охоты.
Проект по возвращению балобана в дикую природу на Алтае реализуется сотрудниками новосибирской организации «Сибэкоцентр» в партнерстве с Сайлюгемским национальным парком при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда «Мир вокруг тебя» корпорации «Сибирское здоровье».
Источник: http://altai-republic.ru