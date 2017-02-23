23 февраля с конвейера сошёл 3-тысячный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513
23.02.2017, 23:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 февраля 2017 года на Белорусском автомобильном заводе с конвейера сошел 3-тысячный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513. Сегодня самосвалы этой серии являются самыми популярными и востребованными у потребителей техники производства ОАО «БЕЛАЗ» по оптимальной стоимости владения, совокупности технических характеристик и хорошим экономико-техническим показателям работы в карьере.
Двадцать лет назад был выпущен первый 130-тонник БЕЛАЗ. Технические параметры машины были заложены еще на стадии проектирования - это традиционная для карьерных самосвалов БЕЛАЗ колёсная формула 4х2, уникальная пневмогидравлическая подвеска, надёжный дизельный двигатель мощностью 1194 кВт, электромеханическая трансмиссия переменно-постоянного тока. Кроме того, при создании будущего самосвала белазовскими специалистами был учтён богатый опыт эксплуатации предшественников машины – карьерных самосвалов серий БЕЛАЗ-7513 и БЕЛАЗ-7514 грузоподъёмностью 120 тонн, что послужило основой для разработки будущей надёжной конкурентоспособной машины.
Сегодня линейка карьерных самосвалов БЕЛАЗ в классе грузоподъёмности 110-136 тонн на БЕЛАЗе насчитывает 7 модификаций и более 140 исполнений в зависимости от комплектации и наличия дополнительных систем по заказу потребителей и условий эксплуатации. На базе карьерных самосвалов данной серии созданы и успешно эксплуатируются во многих хозяйствах специализированная техника для обслуживания карьеров – это тягач-эвакуатор БЕЛАЗ-74131 и поливооросительная машина с объемом цистерны в 119 м? БЕЛАЗ-76135.
Последнее достижение белазовских разработчиков – роботизированный карьерный самосвал грузоподъёмностью 136 тонн – способен двигаться по заранее заданному маршруту. Движение самосвала к месту погрузки или разгрузки в автономном режиме обеспечивается высокоточной системой спутниковой навигации GPS/Глонасс. Данная разработка призвана снизить риск для человека при работе в местах с опасными условиями эксплуатации, а также устранить воздействие вредных факторов окружающей среды.
Для повышения надёжности самосвалов этой серии проведены работы по усилению рамы, установлен аксиально-поршневой насос переменной производительности с внешним регулированием, новые телескопические гидроцилиндры подъёма платформы с современными уплотнительными и направляющими элементами на основе полимерных материалов со встроенным клапаном плавного опускания платформы, усилена передняя и задняя подвески.
Для улучшения условий работы водителя внедрена кабина повышенной комфортабельности с электронной панелью приборов, которая предоставляет возможность на базе компьютерных технологий в оптимальном режиме следить за состоянием и работой систем самосвала, обеспечивать безопасность процесса движения.
В основную комплектацию самосвала введены опции, улучшающие эксплуатационную привлекательность:система пожаротушения с дистанционным включением с автоматической системой тушения в заднем мосту, что позволило значительно повысить пожарную безопасность машин, введена модернизированная система контроля давления в шинах, усиленная передняя и задняя подвески с увеличением диаметров штоков и шаровых опор цилиндров подвески, установлен предпусковой подогреватель двигателя который позволяет осуществлять легкий запуск дизеля в условиях низких температур, централизованная система смазки, отопительно-кондиционерный блок, система контроля загрузки и топлива, система видеообзора, устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии.
С 2010 года ОАО «БЕЛАЗ» приступило к выпуску нового поколения карьерных самосвалов грузоподъёмностью 136 тонн: БЕЛАЗ-75139, БЕЛАЗ-7513А, БЕЛАЗ-7513B с трансмиссией переменного тока. Установка трансмиссии переменного тока позволило снизить эксплуатационные затраты на машины и повысило производительность при перевозках, улучшило тягово-динамические качества и эксплуатационные характеристики самосвалов в целом.
В 2016 году изготовлена партия карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75135 с двигателем CumminsKTTA-38Cсоответствующие стандарту TIER2. Благодаря чему, во время работы самосвала этой модификации значительно снижается выброс загрязняющих веществ в окружающую среду и улучшается экологическая ситуация в местах эксплуатации машины.
Двадцать лет назад был выпущен первый 130-тонник БЕЛАЗ. Технические параметры машины были заложены еще на стадии проектирования - это традиционная для карьерных самосвалов БЕЛАЗ колёсная формула 4х2, уникальная пневмогидравлическая подвеска, надёжный дизельный двигатель мощностью 1194 кВт, электромеханическая трансмиссия переменно-постоянного тока. Кроме того, при создании будущего самосвала белазовскими специалистами был учтён богатый опыт эксплуатации предшественников машины – карьерных самосвалов серий БЕЛАЗ-7513 и БЕЛАЗ-7514 грузоподъёмностью 120 тонн, что послужило основой для разработки будущей надёжной конкурентоспособной машины.
Сегодня линейка карьерных самосвалов БЕЛАЗ в классе грузоподъёмности 110-136 тонн на БЕЛАЗе насчитывает 7 модификаций и более 140 исполнений в зависимости от комплектации и наличия дополнительных систем по заказу потребителей и условий эксплуатации. На базе карьерных самосвалов данной серии созданы и успешно эксплуатируются во многих хозяйствах специализированная техника для обслуживания карьеров – это тягач-эвакуатор БЕЛАЗ-74131 и поливооросительная машина с объемом цистерны в 119 м? БЕЛАЗ-76135.
Последнее достижение белазовских разработчиков – роботизированный карьерный самосвал грузоподъёмностью 136 тонн – способен двигаться по заранее заданному маршруту. Движение самосвала к месту погрузки или разгрузки в автономном режиме обеспечивается высокоточной системой спутниковой навигации GPS/Глонасс. Данная разработка призвана снизить риск для человека при работе в местах с опасными условиями эксплуатации, а также устранить воздействие вредных факторов окружающей среды.
Для повышения надёжности самосвалов этой серии проведены работы по усилению рамы, установлен аксиально-поршневой насос переменной производительности с внешним регулированием, новые телескопические гидроцилиндры подъёма платформы с современными уплотнительными и направляющими элементами на основе полимерных материалов со встроенным клапаном плавного опускания платформы, усилена передняя и задняя подвески.
Для улучшения условий работы водителя внедрена кабина повышенной комфортабельности с электронной панелью приборов, которая предоставляет возможность на базе компьютерных технологий в оптимальном режиме следить за состоянием и работой систем самосвала, обеспечивать безопасность процесса движения.
В основную комплектацию самосвала введены опции, улучшающие эксплуатационную привлекательность:система пожаротушения с дистанционным включением с автоматической системой тушения в заднем мосту, что позволило значительно повысить пожарную безопасность машин, введена модернизированная система контроля давления в шинах, усиленная передняя и задняя подвески с увеличением диаметров штоков и шаровых опор цилиндров подвески, установлен предпусковой подогреватель двигателя который позволяет осуществлять легкий запуск дизеля в условиях низких температур, централизованная система смазки, отопительно-кондиционерный блок, система контроля загрузки и топлива, система видеообзора, устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии.
С 2010 года ОАО «БЕЛАЗ» приступило к выпуску нового поколения карьерных самосвалов грузоподъёмностью 136 тонн: БЕЛАЗ-75139, БЕЛАЗ-7513А, БЕЛАЗ-7513B с трансмиссией переменного тока. Установка трансмиссии переменного тока позволило снизить эксплуатационные затраты на машины и повысило производительность при перевозках, улучшило тягово-динамические качества и эксплуатационные характеристики самосвалов в целом.
В 2016 году изготовлена партия карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75135 с двигателем CumminsKTTA-38Cсоответствующие стандарту TIER2. Благодаря чему, во время работы самосвала этой модификации значительно снижается выброс загрязняющих веществ в окружающую среду и улучшается экологическая ситуация в местах эксплуатации машины.