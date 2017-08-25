ОРЕАНДА-НОВОСТИ С конвейера московского завода Renault сошёл 350-тысячный внедорожник Renault Duster. Юбилейным стал автомобиль чёрного цвета в версии 4х4, оснащённый двухлитровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач, в версии Luxe Privilege.



Напомним, что серийное производство Renault Duster в России началось в декабре 2011 года, для постановки новой модели на производство компания инвестировала в оснастку завода более 100 млн. евро. Задолго до поступления в продажу в марте 2012 года Duster вызвал большой интерес у потребителей, уже в октябре 2012 года он стал самым продаваемым внедорожником. Для того, чтобы ответить на повышенный спрос на модель, Renault Россия практически сразу приняла решение об увеличении объёмов производства: за 1-е полугодие 2013 года объёмы выпуска Duster выросли на 138% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а спустя 15 месяцев с момента старта производства с конвейера сошел 100-тысячный Duster.



«Внедорожник Renault Duster, который выпускает Московский завод Renault, - повод для гордости не только для Renault Россия, но и для отечественного автопрома в целом. За прошедшие пять лет он стал настоящим бестселлером в России, а сегодня активно завоевывает симпатии покупателей на новых рынках, что в очередной раз подтверждает тот факт, что все производимые в России модели Renault соответствуют лучшим мировым стандартам», - отметил Андрей Панков, генеральный директор Renault Россия.



Отметим, что Renault Duster становился лидером по продажам в сегменте SUV за период с 2013 по 2016 годы. При этом более 90% клиентов выбирают полноприводные версии Duster.