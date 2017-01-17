ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет автопроизводителей АЕБ обнародовал данные о продажах на авторынке России за декабрь 2016 года, а также за весь год в целом.

За прошлый год в РФ было продано 1 425 791 машин (легковые автомобили и LCV), на 11% меньше, чем годом ранее. В декабре авторынок страны сократился на 1%, объём продаж составил 145 668 авто.

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, "АЕБ надеется, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить четырёхлетний период падения и вернуться к умеренному росту". По оценкам АЕБ, авторынок РФ может вырасти в 2017 году на 4%, объём продаж прогнозируется на уровне 1,48 млн авто.

Лидер российского рынка, марка LADA, продала в 2016 году 266 296 автомобилей, на 1% меньше, чем годом ранее. Второе место по продажам занимает KIA - 149 567 шт. (-9%), а третье - Hyundai (145 254 ед.,-10%). В ТОП-5 входят также Renault, который реализовал в 2016 году в России 117 230 машин (-3%), а также Toyota, объём продаж которой сократился за год на 4%, до 94 568 шт.

Самым популярным на рынке автомобилем в прошлом году стал Hyundai Solaris. Спрос на него сократился на 22%, всего было продано 90 380 таких машин. На втором месте находится LADA Granta (87 726 ед., -27%), а на третьем - KIA Rio (87 662 авто, -9,7%).

Ранее из статистики "Автостат Инфо" стало известно, что продажи легковых автомобилей в РФ за январь-ноябрь 2016 года составили 1 105 303 ед. (-4,2% в годовом сопоставлении).