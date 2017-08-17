АЛРОСА начала трудоустройство работников рудника "Мир"
17.08.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА приступила к реализации приказа президента компании о трудоустройстве работников рудника "Мир". В рамках данного документа руководителями структурных подразделений при участии производственных, кадровых и социальных отделов компании будут подготовлены мероприятия по заполнению вакантных должностей работниками, находящимися в простое. Программы по переводу будут рассматриваться и утверждаться отдельно по каждой промышленной площадке в соответствии с её потребностями в персонале.
"Важно, что в работе с персоналом будут учтены направления, связанные и с переподготовкой, и с трудоустройством не только по мирнинской, но и в удачнинской, а также айхальской площадках и в дочерних обществах компании. Будет также отрабатываться возможность трудоустройства на предприятиях Республики Саха (Якутия). Мы будем заниматься переподготовкой по профессиям основного профиля деятельности структурных подразделений и востребованных в компании. На руднике "Мир" работают более 1100 сотрудников АЛРОСА. Никто из них не останется без работы", - сообщил начальник управления кадров АК "АЛРОСА" (ПАО) Александр Стаценко.
Он также напомнил, что на период простоя рудника его работники будут получать заработную плату. В частности, рабочие подземной добычи получат зарплату в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники – в размере 2/3 среднемесячного заработка
Готовность принять рабочих и создать для них достойные условия выразило руководство всех горно-обогатительных комбинатов АЛРОСА в Якутии и Архангельской области. При открытии любых вакансий они в приоритетном порядке будут предлагаться работникам рудника "Мир". Вопрос по трудоустройству будет решаться комплексно: и с точки зрения организации переезда, и с точки зрения создания условий для комфортной работы и проживания.
"Важно, что в работе с персоналом будут учтены направления, связанные и с переподготовкой, и с трудоустройством не только по мирнинской, но и в удачнинской, а также айхальской площадках и в дочерних обществах компании. Будет также отрабатываться возможность трудоустройства на предприятиях Республики Саха (Якутия). Мы будем заниматься переподготовкой по профессиям основного профиля деятельности структурных подразделений и востребованных в компании. На руднике "Мир" работают более 1100 сотрудников АЛРОСА. Никто из них не останется без работы", - сообщил начальник управления кадров АК "АЛРОСА" (ПАО) Александр Стаценко.
Он также напомнил, что на период простоя рудника его работники будут получать заработную плату. В частности, рабочие подземной добычи получат зарплату в размере среднемесячного заработка, остальные сотрудники – в размере 2/3 среднемесячного заработка
Готовность принять рабочих и создать для них достойные условия выразило руководство всех горно-обогатительных комбинатов АЛРОСА в Якутии и Архангельской области. При открытии любых вакансий они в приоритетном порядке будут предлагаться работникам рудника "Мир". Вопрос по трудоустройству будет решаться комплексно: и с точки зрения организации переезда, и с точки зрения создания условий для комфортной работы и проживания.
Источник: АЛРОСА