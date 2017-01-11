ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Брянская мясная компания" (БМК), входит в АПХ "Мираторг", сообщает, что продолжает наращивать производство высококачественной говядины в рамках реализации стратегии по импортозамещению и поставила на российский рынок в 2016 году 62,14 тысяч тонн мясной продукции, что на 53% превышает показатель 2015 года.

"Мираторг" с нуля построил крупнейшее в России вертикально-интегрированное производство говядины "от поля до прилавка". На 61 ферме в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калиниградской областях содержится свыше 436 тысяч голов скота мясной породы абердин-ангус, работают две площадки зернового откорма и предприятие по убою и глубокой переработке проектной мощностью 130 тысяч тонн мясной продукции в год.

Завод соответствует лучшим мировым стандартам по уровню автоматизации, экологической и промышленной безопасности, уровню ветеринарного контроля. Агрохолдинг системно инвестирует в передовые технологии производства, логистику и контроль качества на всех этапах производственной цепочки. Компания постепенно расширяет ассортимент линейки фирменной говядины и увеличивает сроки хранения охлаждённой продукции без использования консервантов.

"Рост производства обусловлен запуском новых животноводческих ферм и дополнительных мясоперерабатывающих линий. Мы выращиваем животных на собственных кормах без использования генномодифицированных добавок, антибиотиков, гормонов и ускорителей роста, а уникальные технологии переработки гарантируют потребителю широкий ассортимент вкусного и полезного мяса. В 2017 году мы планируем произвести 75 тысяч тонн говядины и обязательно продолжим радовать своих потребителей вкусной продукцией и интересными новинками", - прокомментировала пресс-служба ООО "Брянская мясная компания" АПХ "Мираторг".